上海本土新冠增逾萬 疫情還在高峰

上海全面封城已五天，圖為穿著防護衣的工作人員在運送物資。（美聯社）

上海今通報新增本土新冠陽性感染者突破1萬例，達1萬3354例。上海市政府副秘書長顧洪輝表示，3月以來，上海累計陽性感染者超過7.3萬例。Omicron 變異株傳播速度快且隱匿性很強，「目前上海疫情 還在高位運行，形勢極其嚴峻」。

上海市衛健委昨通報，新增本土確診268例、無症狀感染者1萬3086例，連續第4天創新高。顧洪輝昨表示，為盡快遏制疫情擴散，2500多萬人口的城市同步開展核酸檢測 ，是對上海綜合能力的考驗。

他說，目前上海市單日最大核酸檢測能力達到400萬管；全市共設置約2萬個採樣點，安排約5萬名採樣人員。截至5日8時，全市共採樣2566.5萬人。

顧洪輝稱，正籌措床位和隔離房源，可增床位總數約4萬7700張，還有3萬張床位即將投入使用。

上海已全面封城5天，前期幾10個封控街區的小區封控已逾半個月，為何病例還創新高？上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院黨委書記瞿介明表示，這與病毒的特點以及上海這次的篩查等密切相關。瞿表示，上海全市開展全員同步篩查、主動篩查，提前發現了更多早期的甚至無症狀感染者。由於潛伏期感染者也會有不同程度的傳播性，因此，上海同步篩查後還會出現平台高峰期。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑則表示，希望民眾放鬆精神，Omicron沒有網傳的200種後遺症。做好個人防護，心態好，睡眠好，營養好，即便感染也不發展到重症。

上海全面封城已五天，圖為封控逾一周的浦東新區民眾，4日在排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）

因長期封控，上海部分小區民生物資供應仍有困難，顧洪輝表示，上海已成立生活物資保證專班，啟動蔬菜應急保供機制，目前上海全市物資總體充足，當前重點是解決好最後的配送問題。

此外，顧洪輝也強調，在封控期間，實行封閉生產的企業，員工生活、工作、交通應都在廠區內，實行2.1線封閉式管理，在做好防疫措施下，可以生產經營。

此前，上海官方把父母與幼兒分開隔離的做法，引發強烈反彈，上海官方前天重申，家長須核酸陽性才能陪同染疫孩子一起隔離，引發更大民怨。有家長問「怎樣可以快速感染新冠」，也有人連署請命要求變通。不過，上海方艙醫院表示會有通融作法，並已開啓「親子」收治模式，讓陰性家長可陪護。