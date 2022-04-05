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唯恐封控耽誤春耕 吉林緊急批准滯留城區農民回家種地

記者林則宏／即時報導
為避免嚴格的防疫措施影響春耕，吉林已放寬滯留城區農民返鄉的規定。圖為3月底建成，位於吉林省通化市的小印山方艙醫院，用於收治新冠感染者。新華社
為避免嚴格的防疫措施影響春耕，吉林已放寬滯留城區農民返鄉的規定。圖為3月底建成，位於吉林省通化市的小印山方艙醫院，用於收治新冠感染者。新華社

吉林省是中國當前新冠疫情重災區之一，3月以來，全省新冠感染者累計已突破4萬例。但長時間的防疫管控措施恐影響春耕，吉林省5日發布《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》，要求按「應放盡放、應返盡返、應管盡管」原則，開展返鄉農民集中轉送工作，確保「一天不耽誤、一戶不落下、一畝不撂荒」，確保疫情防控和農業生產「兩不誤」。

吉林省位於中國東北地區中部，面積廣達18.74萬平方公里，是中國重要的商品糧生產基地，人均糧食占有量、糧食商品率、糧食調出量及玉米出口量連續多年居全中國首位。

根據吉林省官網資料，2020年，吉林糧食總產量3803萬噸。其中，玉米產量2973萬噸，水稻產量665萬噸。但3月突如其來的疫情與隨之採取的嚴格管控措施，已嚴重影響吉林今年的春耕。

據中國央廣網報導，中國國務院總理李克強3月25日特別前往農業農村部視察，並主持召開座談會。李克強在會中指出，農業是國民經濟的基礎。當前國際形勢複雜嚴峻，物價大幅上漲、農產品市場波動加劇等不穩定因素增多，中國國內發展和農業生產面臨新挑戰。

李克強強調，「農時不等人」，要抓實抓細春耕備耕，落實春播面積，確保今年糧食產量保持在1.3兆斤以上。他並要求各方面都要「著眼大局」，有力支持農業生產。

吉林全省4日新增本地確診病例仍達792例，其中長春市604例、吉林市175例。當天吉林還新增本地無症狀感染者1680例，其中長春市1336例、吉林市339例。

儘管疫情依然嚴峻，但在4日疫情防控記者會上，吉林省委宣傳部常務副部長張寶宗已提出，要牢記糧食安全是「國之大者」，「堅持一手抓疫情防控，一手抓春耕生產」，對滯留城區農民，符合條件的有序組織好返鄉並實行閉環管理，確保防疫春耕兩不誤。

吉林省疫情防控工作領導小組隨後就發布《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》，強調當前正值疫情防控關鍵階段，又是春耕備耕關鍵時期。鑑於「農時不等人」，制定這份工作方案。

根據該方案，目前居住在「封控區」的農民，所在樓棟近7日無新發病例，且不屬密切接觸者、次密切接觸人員，近7日至少有3次以上核酸檢測為陰性，持48小時內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性，就可返鄉。

居住在「管控區」的農民，不屬密切接觸者、次密切接觸人員，近7日內居家隔離，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性即可返鄉。

居住在「防範區」的農民，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性即可返鄉。

疫情 檢測 李克強

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