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上海防疫人員「講真話」 官方要求口徑需一致

中央社台北4日電
上海防疫政策引發民怨，中國網傳官方要求各區疾控中心人員回覆民眾問題時，需與官方保持一致口徑。圖為2日上海浦西封控，平時熱鬧的楊浦區變得冷清，街頭剩下防疫人員。（中新社）
上海防疫政策引發民怨，中國網傳官方要求各區疾控中心人員回覆民眾問題時，需與官方保持一致口徑。圖為2日上海浦西封控，平時熱鬧的楊浦區變得冷清，街頭剩下防疫人員。（中新社）

上海防疫政策引發民怨，中國網傳官方近期發布一項「關於近期做好市民諮詢服務的工作提示」，要求各區疾控中心人員在回覆民眾問題時，需與官方保持一致口徑，不得有個人主觀意識。

根據中國網路社交平台微博流傳官方發布的工作提示，當中指出，由於近期市民諮詢與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作相關問題的電話日見增多，為避免不應有的誤解和爭執，頒布一些工作要求。

其中包含答覆口徑必須與國家和本市的防控政策一致，不得加以個人的主觀意識；答覆問題必須在中心的職責範圍內，非中心職責範圍內的問題請市民至相關部門諮詢、投訴；各部門負責人指定熟悉業務的專人接聽市民熱線，其餘工作人員不得擅自接聽回覆等。

這則工作提示被指是回應中國網路近日流傳一段長20分46秒的錄音，內容是上海一位市民與市疾控中心某女領導的對話，當中數度批評上海荒腔走板的防疫政策。

在這則錄音中，市民抱怨，自己的父親在上海某酒店隔離，期間做了2次核酸檢測，健康雲結果顯示是陰性。其後，他的父親卻接到了疾控中心的電話，說檢測結果陽性，要求轉移酒店或者去方艙醫院。

這位女領導則是請這位市民致電12345市民服務熱線，投訴健康雲資訊虛假，並強調以疾控為準。這位女領導也稱，健康雲不能看，因為陽性是由疾控通知的，她第1次看到這條訊息也覺得不可思議，「你告訴人家是陰性，又要我們打電話告訴人家是陽性，這是甚麼鬼？徹底的『扯』一個字。」

在這則電話中兩人又聊了很多，民眾訴苦上海的防疫，女領導也回，「要被逼瘋了，他們專業機構也要被逼瘋了，專業人員說的話根本就沒人聽。現在全部把這個病變成政治性的一個疾病。花了這麼多的人力物力財力，就在防流感，你看到現在哪個國家防流感這麼防嗎？」

這位市民又問：「誰能夠反映給領導聽，給市政府聽呢？」，女領導說：「你這樣，你把我的錄音放出去，可以的。」

她不推諉的態度，許多網友紛紛致敬，爭相稱讚這是「敢於講真話的領導」。但目前這段錄音已遭到刪除。

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