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俄軍屠殺烏克蘭平民 中國至今沉默 官媒反指炒作

中央社台北5日電
圖為北京一家超市展示莫斯科紅場的景象。(路透)
圖為北京一家超市展示莫斯科紅場的景象。(路透)

俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮時屠殺平民，受到多國強烈譴責。相形之下，中國官方至今始終保持沉默，環球時報等官媒的報導還使用美國「炒作」、美烏「宣揚『布查平民死亡事件』」等詞彙。

入侵烏克蘭的俄軍受到重創後，近日開始撤離烏克蘭首都基輔周圍。但烏克蘭發現，俄軍在占領基輔西北郊的布查（Bucha）鎮時卻濫殺平民，相關影像近日接連曝光，引起歐盟、美國及國際社會強烈譴責。其中，拜登總統（Joe Biden）更指俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「戰爭犯」。

相形之下，對俄羅斯入侵烏克蘭自稱保持中立的中國，官方對此事至今未置一詞。由於中國目前正值清明節假期，外界預料，在6日恢復上班後的首場中國外交部例行記者會，中方才會對媒體的相關提問作出答覆。

儘管如此，中國官媒近日對俄軍在布查鎮的屠殺平民行徑，已有報導，但取材角度及用語卻與各國大相逕庭。最明顯的特徵是，官媒一概以「布查平民死亡事件」形容此事。至於俄軍的行徑，則指這是烏克蘭的單方面說法。

以中共外圍官媒環球網今早對布查屠殺事件的報導為例，標題即使用「美國緊跟炒作『布查事件』，拜登又一次指責普京（普亭）為『戰爭犯』」的字眼，似在意指布查屠殺是外界的「炒作」，美國則是炒作的緊跟者。

此外，這篇報導在提到「布查平民死亡事件」時，前面還加上了「美烏宣揚的」5個字，也有此事是美國與烏克蘭用來對外宣揚的意味。

至於中國一些網路時政及軍事寫手在評論布查屠殺時，也不時帶著質疑態度，並聲稱烏克蘭軍隊數年前在烏國東部俄裔人口居多的頓巴斯（Donbas）地區，也曾犯下殺害當地俄裔平民的行徑。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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