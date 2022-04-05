上海老牌牛奶「光明乳業」傳百名員工被帶走 民憂食安

中國網路最近瘋傳「牛奶廠大亂，這幾天不能喝光明牛奶」的聊天紀錄，光明乳業對此闢謠。（圖／取自央視）

上海老牌牛奶 「光明乳業」最近因疫惹議，網上流傳出「牛奶廠大亂，這幾天不能喝光明牛奶」的聊天紀錄，內容稱，光明牛奶廠被拉走了134名員工，兩個確診陽性。對此，光明乳業強調，已將員工隔離，對工廠進行全封閉管理並全面消毒，不存在產品安全問題。

證券時報報導，光明乳業表示，2日，光明乳業乳品四廠內有2名員工抗原檢測 結果存在異常，針對此情況，光明乳業已按照要求將員工進行隔離，對工廠進行全封閉管理並全面消毒。乳品四廠已於3月31日因配合封控管理而停產，工廠內全部產品均已進行封存處理，絕無任何產品流向市場，目前市場上所有在售的光明乳業產品均由其他工廠生產，不存在產品安全問題。

4日晚間，光明乳業也透過其官方微博將以上情況告知消費者，光明乳業指出，目前市場上所有在售的光明乳業產品均由其他工廠生產，不存在產品安全問題。請消費者放心選購。

而上海市網信辦和解放日報社·上海觀察聯合創立的「上海闢謠平台」收集了目前上海市場在販售的數款光明乳業產品核查，其中，光明優倍鮮奶、光明致優鮮奶的生產商均顯示為位於閔行區紫東路的光明乳業華東中心工廠；光明優加純牛奶的生產商是上海永安乳品有限公司等；光明如實風味發酵乳的生產商有武漢 市的武漢光明乳品有限公司等。