蘇州崑山防控再升級 6日至8日輪休減產企業全封閉管理

昆山防控再升級，6日至8日輪休減產企業全封閉管理。(路透)

上海疫情 嚴峻，蘇州市政府5日在台商重鎮崑山召開新冠肺炎疫情防控新聞通氣會，決定4月6日零時至8日24時，全市進一步升級疫情防控措施，主要包括輪休減產的企業實行全封閉管理，嚴格落實防疫 主體責任，並做好安全生產工作。

根據蘇州發布報導，非必要不得離開崑山，市民全面減少非必要的活動，城市保持相對靜默；各級機關事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均就地轉為志願者參加社區防疫工作和社區服務。

市府表示，對群眾生活和企業生產造成的不便，市政府將全力保障市民居家生活供應，各個區鎮都已經建立了專門的服務保障隊伍，如有困難聯繫所在社區或撥打12345市民服務熱線。

市府表示，一是針對全市農貿市場，建立市級領導帶班機制，抽調公安、衛健、市場監管等力量，組建工作專班進駐，核實排摸市場全體從業人員和關聯人員底數。全市農貿市場實行「無核酸不進入」，嚴格落實人員登記關聯、查驗式出入管理、核酸每日一檢、垃圾日產日清等要求，市民須配合入口查驗、少逛快買，降低集聚風險。

二是搶抓「靜下來、慢下來」的重要窗口期，在4月2日、4日和5日完成三輪區域核酸檢測 的基礎上，再連續實施三輪核酸檢測，透過加密篩查頻次。市民須憑當日核酸檢測憑證或24小時內核酸檢測陰性證明出入社區和公共場所，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。