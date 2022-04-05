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疫情阻礙返鄉掃墓 中國興起網路代祭掃、哭墳

記者林則宏／即時報導
為防控疫情，南京今年全市公墓暫停現場祭掃。5日，南京殯儀館工作人員代家屬向先人敬獻花圈並鞠躬行禮。(中新社)
為防控疫情，南京今年全市公墓暫停現場祭掃。5日，南京殯儀館工作人員代家屬向先人敬獻花圈並鞠躬行禮。(中新社)

中國多地3月以來爆發嚴重的新冠肺炎疫情，阻礙民眾清明跨省返鄉掃墓。網路因此順勢推出代客祭掃、哭墳的服務，有些業者甚至號稱可以全程網路直播，收費則從人民幣88元到1000元不等（約14美元到158美元）。

受當前疫情影響，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前就呼籲民眾，今年清明節不建議跨省區祭掃。北京市疾控中心也建議市民，堅持「非必要不出京」，不去中高風險地區和報告確診病例地區祭掃。上海因全市基本都處於封控中，民眾清明節根本難以外出掃墓祭拜。

法治日報報導，按過去傳統，上海市民陳先生一家都會在清明節到上海「至尊園」為親人掃墓，但園方早前已宣布今年不開放現場祭祀，園區工作人員建議陳先生可選擇代客祭掃服務，園方事後會提供祭掃現場照片與視頻。

報導稱，上海2021年選擇代客祭掃服務的有3223人，但今年清明節截至3月30日，上海各公墓就已為6679人完成代客祭掃。

重慶日報報業集團旗下新媒體上游新聞指出，受疫情影響，今年中國各地墓園不見往昔車水馬龍的掃墓人群，取而代之的是「代燒紙、代倒酒、代聊天、代送花、代哭」等一系列「雲祭掃」服務。

根據報導，蘇州某商家提供了人民幣88元至388元不同價位的代祭掃「套餐」。88元服務包括清掃墓地、擦拭墓碑、敬獻黃菊，配置一名禮儀人員、三朵黃菊、一條擦拭毛巾、兩張祭掃照片。

388元的服務則包括清掃墓地、墓碑裝飾、擦拭墓碑、電子燭祈福、敬獻鮮花一束、恭讀悼詞、三鞠躬等服務。敬獻的鮮花除菊花還增加了白玫瑰或香檳玫瑰，另有水果、糕點，並提供祭掃影片。

截至4月1日，今年清明「代客祭掃」服務，已為蘇州這家墓園帶來將近人民幣30萬元收入。

此外，淘寶和閑魚上還有不少商家推出各式代客祭掃服務，從代送花、代擦墓碑、代倒酒、哭墳、錄影片、拍照、直播等等一應俱全，價格最高要人民幣1000元。

受疫情影響，今年清明節中國多地墓園均推出「代祭掃」服務。圖為南京市雨花台功德園，...
受疫情影響，今年清明節中國多地墓園均推出「代祭掃」服務。圖為南京市雨花台功德園，4日由工作人員代家屬在墓碑前獻花鞠躬。(新華社)

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