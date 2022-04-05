澳、以學者：中國死囚腦死前遭活摘心臟 手術室如刑場

手術示意圖。（取材自Pexels）

根據一項澳洲 與以色列 學者合作研究指出，有證據顯示中國有死囚（含「良心犯」）在腦死前遭活摘心臟。學者相信那些死囚死於活摘手術 過程；並批評有關做法如同手術室當成刑場。

「美國移植學刊」（American Journal of Transplantation）4日刊登由澳洲國立大學（ANU）中國研究博士候選人羅伯森（Matthew P. Robertson）與以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）醫學院教授拉維（Jacob Lavee）聯名發表的論文。

論文指出，證據顯示中國有包括「良心犯」（prisoners of conscience，即政治犯）在內的死囚，在腦死之前遭活摘心臟；而有關活摘心臟手術，是在一般公立醫院或軍方醫院進行。

羅伯森和拉維在論文中解釋，他們自12萬4770篇發表於器官移植學術出版品的中文論文，抽樣選出2838篇；然後利用電腦分析其中的數據。結果發現，有71篇論文未能指出心臟捐贈者的腦死情況。

羅伯森和拉維相信，這些腦死情況不明的器官捐贈者，是在被摘取心臟的過程中致死。

據ANU今天發布新聞稿，羅伯森和拉維認為，死囚遭活摘心臟的做法，形同將手術室當做刑場。

羅伯森指死囚到底是如何被送到手術檯上的過程，外界不得而知。

羅伯森認為，執行有關摘除心臟手術的醫師，已變成代替國家執行死刑的人員。

羅伯森相信，替死刑犯摘除心臟手術的醫師和醫院有可能獲取豐厚利潤。

拉維指出，他和羅伯森的研究所揭露的，有多名中國醫師積極參與活摘死囚器官的過程。

拉維表示，他自己身為一名醫師，而且他的父親是二戰期間猶太人遭大屠殺的倖存者；他無法理解為何會有醫師同業願意與專制政權同流合污。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，羅伯森提到，他和拉維所發現的死囚遭活摘心臟案例，一共涉及56家中國醫院，以及超過300名醫護人員參與其中。

羅伯森相信，中國死囚遭活摘心臟的實際數字，很可能遠超過他們所發現的71宗。