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北京新增本土感染10例 涉3條傳播鏈

中央社台北4日電
北京4日通報新增本土感染10例，其中確診病例占9例，無症狀感染者1例。圖為在北京酒仙橋街道正協助居民進行核酸檢測。中新社
北京4日通報新增本土感染10例，其中確診病例占9例，無症狀感染者1例。圖為在北京酒仙橋街道正協助居民進行核酸檢測。中新社

上海疫情大爆發之際，首都北京本土病例也在增加。北京今天通報新增本土感染10例，其中確診病例占9例，無症狀感染者1例。北京市官方表示，目前疫情涉及3條傳播鏈，形勢嚴峻複雜。

北京市今天下午舉行疫情防控工作記者會，北京市疾控中心副主任龐星火表示，3日下午4時至今天下午4時，北京新增本土病例10例，其中確診病例占9例，無症狀感染者1例。地區方面，朝陽區占7例，其中1例無症狀感染者是7個月大的嬰兒；大興、順義及豐台區各有1例。

這些感染者涉及聚集性疫情，其中8人是專營進口服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店的店員和同住者，已對感染者開展流行病學調查和密切接觸者追蹤。

北京市政府發言人徐和建表示，當前首都北京疫情嚴峻複雜，呈現「境外輸入、京外輸入多點散發」，並帶有聚集性疫情，涉及3條傳播鏈條，而「境外輸入、京外輸入」是北京最大的防控風險。

徐和建表示，因應目前疫情形勢，進出北京人員必須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明，及「北京健康寶」綠碼才可進入北京，抵達北京後72小時內需進行一次核酸檢測，進出人員抵達北京後7天內不聚餐、不聚會，並倡導居家辦公。

他指出，望京及周邊地區要迅速開展全區域核酸檢測，強化來自疫情高風險國家和地區進口貨物，及來自國內中高風險地區貨物的防疫管理，加強進口貨物包裝消殺等。

民眾近期非必要不離開北京，特別是不前往14天內有新增本土感染者的縣（市、區、旗），非必須不前往陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗），最大限度減少感染風險。

圖為4日在北京望京SOHO，工作人員正在搭建圍欄。中新社
圖為4日在北京望京SOHO，工作人員正在搭建圍欄。中新社

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