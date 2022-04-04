孫春蘭：努力用最短時間實現社會面清零目標

上海疫情持續嚴峻。中新社

正在上海督戰的國務院 副總理孫春蘭，4日強調開展全市全員核酸檢測 工作，是打贏疫情 防控阻擊戰的關鍵一仗，要以更堅決的態度、更有力的行動、更高效的協同，協同做好「採、送、檢、報」各項工作，不斷優化防控措施，集中力量攻克難點、消除堵點，堅決遏制住疫情擴散蔓延勢頭，努力用最短時間實現社會面清零目標。

財聯社報導，孫春蘭4日前往浦東新區和黃浦區核酸採樣點、封控居民區、集中隔離點和市大數據中心，實地察看核酸採樣檢測、封控社區組織、居民生活保障、隔離點管理、數據平台支撐等情況。

孫春蘭表示，上海疫情防控正處在關鍵時期，當前國家相關部門強力支持上海，多省市力量資源馳援上海。要加強統籌，做好銜接，「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查，進一步摸清疫情底數。

她指出，要優化技術手段，快出檢測結果，加大流調追蹤力度，對陽性感染者迅速收治，對密接人員快速轉運隔離，切實管住風險人群，儘早阻斷疫情傳播鏈條。

孫春蘭提到，做好管理服務、就醫購藥、人文關懷等工作，千方百計幫助居民解決實際問題，帶領廣大市民群眾齊心協力、攻堅克難，進一步凝聚同心抗疫的強大合力。