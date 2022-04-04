我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨性別運動員爭議 將讓科羅拉多州席次由藍轉紅？

影／澤倫斯基現身 穿防彈衣視察布查

孫春蘭：努力用最短時間實現社會面清零目標

記者林宸誼／即時報導
上海疫情持續嚴峻。中新社
上海疫情持續嚴峻。中新社

正在上海督戰的國務院副總理孫春蘭，4日強調開展全市全員核酸檢測工作，是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵一仗，要以更堅決的態度、更有力的行動、更高效的協同，協同做好「採、送、檢、報」各項工作，不斷優化防控措施，集中力量攻克難點、消除堵點，堅決遏制住疫情擴散蔓延勢頭，努力用最短時間實現社會面清零目標。

財聯社報導，孫春蘭4日前往浦東新區和黃浦區核酸採樣點、封控居民區、集中隔離點和市大數據中心，實地察看核酸採樣檢測、封控社區組織、居民生活保障、隔離點管理、數據平台支撐等情況。

孫春蘭表示，上海疫情防控正處在關鍵時期，當前國家相關部門強力支持上海，多省市力量資源馳援上海。要加強統籌，做好銜接，「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查，進一步摸清疫情底數。

她指出，要優化技術手段，快出檢測結果，加大流調追蹤力度，對陽性感染者迅速收治，對密接人員快速轉運隔離，切實管住風險人群，儘早阻斷疫情傳播鏈條。

孫春蘭提到，做好管理服務、就醫購藥、人文關懷等工作，千方百計幫助居民解決實際問題，帶領廣大市民群眾齊心協力、攻堅克難，進一步凝聚同心抗疫的強大合力。

疫情 檢測 國務院

上一則

中國9省出生率 出現負增長

下一則

疫情延燒 中國批准2款mRNA疫苗臨床試驗

延伸閱讀

上海女子曬老公被封前後對比照 帥小伙變糟老頭

上海女子曬老公被封前後對比照 帥小伙變糟老頭
上海醫療資源崩潰 染疫山東女子流浪3天始被隔離安置

上海醫療資源崩潰 染疫山東女子流浪3天始被隔離安置
北京觀察／滬防疫指揮權換手 20大前變局

北京觀察／滬防疫指揮權換手 20大前變局
上海新增9006人染疫新高 解放軍出動2千人協助防疫

上海新增9006人染疫新高 解放軍出動2千人協助防疫

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯
上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
上海疫爆 改寫中國政經大局

上海疫爆 改寫中國政經大局
圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天