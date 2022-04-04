貌合神離？王毅：中菲雙方要冷靜妥善管控分歧

中國外長王毅（右）和菲律賓外長洛欽昨天在安徽屯溪舉行會談。（取材自中國外交部官網）

中國外長王毅 3日說，中國始終將菲律賓放在中國周邊外交的優先位置，雙方要排除干擾，冷靜妥善管控分歧，不使其影響中菲關係大局。雙方就南中國海問題交換意見，認為應將海上問題放在雙邊關係適當位置。

據中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅昨天在安徽屯溪同來中國訪問的菲律賓外長洛欽舉行會談。

王毅說，中菲有著上千年友好交往歷史，給兩國留下的寶貴經驗和重要啟示是，作為近鄰，雙方應相互尊重、相互體諒、相互信任、相互支持。菲律賓總統杜特爾特執政以來，堅定奉行對華友好政策，推動中菲關係走出低谷，邁上正軌。這完全符合菲律賓國家和人民的根本利益，也促進了地區和平穩定發展，希望並相信這一正確政策將會得以延續，兩國人民的友好繼續得到弘揚，雙方的務實合作保持強勁勢頭。

王毅說，中國始終將菲律賓放在中國周邊外交的優先位置，中國對菲奉行的睦鄰友好政策保持著延續性和穩定性。雙方要排除干擾，冷靜妥善管控分歧，不使其影響中菲關係大局。中國願同菲律賓加快推進基礎設施重點項目建設，助力菲「大建特建」取得更多成果，也願繼續根據菲律賓需要提供冠病疫苗 援助，加強公共衛生合作。

洛欽指出，菲中關係日趨成熟，兩國務實合作取得歷史性成果，為雙方帶來持久利益。中國是負責任的大國，堅持獨立自主、和平發展，在動盪不定的世界中樹立了新的榜樣。中國長期以自身發展促進本地區各國發展，為全球經濟增長髮揮了無可替代的作用。中國帶領地區國家團結抗疫，中國疫苗成為大家的「救生船」。菲律賓堅決反對抹黑中國搞「疫苗外交」的論調。

菲律賓在2018年開始的中美貿易大戰中，時而向北京 靠攏，時而附和華盛頓，而中國在菲推動的「一帶一路」計畫，也受到許多質疑。而因為南海島嶼主權歸屬問題，中菲之間經常發生齟齬。