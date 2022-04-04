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懶理歐盟公開信？上海：家長同樣染疫才可陪嬰幼兒隔離

記者賴錦宏／綜合報導
網傳上海被隔離嬰幼兒哭鬧照片引發多國領事關注。（歐茜醫生微信公眾號）
網傳上海被隔離嬰幼兒哭鬧照片引發多國領事關注。（歐茜醫生微信公眾號）

針對法國駐上海領事館代表歐盟24國發出公開信，要求上海市政府可以讓父母和嬰幼兒一同隔離，上海衛健委4日表示，兒童家長若同樣是陽性感染者，才可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療，否則不能陪護。

據澎湃新聞報導，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在4日舉行的疫情防控工作新聞發佈會上回應媒體提問。媒體指出，對於隔離治療的嬰幼兒感染者，各方希望家長可以陪護。

吳乾渝說，根據大陸《傳染病防治法》、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

不過，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療。換言之，若家長沒有染疫，不能陪護幼兒。其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。

吳乾渝也介紹，近日已經再次發出工作提示，要求各定點醫院和集中收治點重點關注特殊患者，包括兒童、孕產婦、老人等群體，對他們進行分類收治。

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