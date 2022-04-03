上海疫爆 改寫中國政經大局

上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

清明時節疫紛紛，浦東浦西欲斷魂。上海疫爆難止，影響波及至長三角其他地區，北京被迫出招止損，傳說已開會決議接手上海抗疫指揮權，上海市區領導層退出，各省分切上海各區實施「包乾」（意指承包後盈虧自負）抗疫。中共20大前首隻黑天鵝，就此現形，改寫政經大局。

上海正面臨中國兩年來最爆炸性疫情 ，在原來的「劃江而治」方案下，上海浦東地區3月28日起全面封控，4月1日浦西地區再全面封控。但因篩檢結果不妙，浦東繼續封控，如此一來，上海等同全部一起封控。

上海疫情嚴竣，傳說中國總理李克強低調到訪，主管防疫 的副總理孫春蘭到上海坐鎮。上海消息說，李克強在上海市委書記李強等人陪同下，視察了上海市跨黃浦區和徐匯區的斜土路99弄，此行未公開。其後孫春蘭2日抵達上海，在李強等人陪同下，去看了上海長寧區的新涇5村，那是一個普通住宅小區，但幼稚園和中小學密集。

此前，主持防疫的孫春蘭遲遲未到上海，引起多種猜測，但上海官場人士說，老太太這回來了就暫時不走了，要坐鎮上海主持封城 防控。更重磅的消息說，孫春蘭周六主持會議研究上海防疫，已確認上海是兩年來最嚴重的疫情，級別類同當年的武漢，是以防控措施也升格到與武漢看齊。具體來說，上海當局拱手交出上海防疫大權，由「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組指導組」接管，孫春蘭以指導組組長身分坐鎮指揮。

除了防疫指揮權變陣，也參照武漢模式，在上海醫療和安保體系崩缺下，將採取「分省包乾」的模式，即分包上海市轄的16個區。

上海疫情防控走到這一步，是始料未及，其封城的影響不可低估。自3月1日以來，上海市累計染病個案已逾5萬例。而上海周邊的浙江、江蘇、安徽也出現確診個案，江蘇蘇州與上海相接的昆山已傳出全面封控。官方說法是上海疫情正處於快速上升階段，並外溢到部分省分。

上海疫情失控，被指是其面對Omicron襲來，「精確防控」論、「網格化狙擊」論和「最小代價」論破產。傳中南海領導人的指示是，「上海的錯誤不在於探索新的防疫方法，這種探索是值得肯定和鼓勵的，上海的錯誤在於沒有底線思維，沒有畫清底線，沒有為底線突破以後做足夠的準備。結果就是，破防了不願承認，爆發了沒有準備，各種資源被刺穿，應檢盡檢、應收盡收做不到了還在硬槓，總之一句話，丟掉了實事求是的原則」。

北京領導人決意出重手對付上海疫情，不僅是爆疫令民眾水深火熱，還令上海這個經濟重鎮，以疫情拖低中國經濟增長。

上海於中國經濟的意義，僅以航運可見一斑。上海港現是全球第一大港，貨櫃吞吐量占中國總量的17%，上海疫情持續，勢將拖累中國進出口下滑。更不用說還有上海航空港，吞吐量也是全球前列，上海封城，將令中國供應鏈帶來了更多不確定性。

還有經濟界人士認為，上海疫情封城，能見到的是物流受阻，看不見的是上海作為中國的金融中心，有多少信用證過期，有多少違約金、滯納金在跳動。上海一個陸家嘴，去年的金融交易量就超過292兆美元。

上海疫爆，有可能波及大半個長三角。這令中共最高領導層決意堅持「動態清零」，還提出了抗疫要「長期鬥爭」。按瑞銀經濟學家的估算，如果中國全年大部分時間採取嚴格疫情管控，經濟增速或將降至4%。