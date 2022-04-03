吉林長春宣布「最嚴格封控」 目標5天內主城區清零

中國本土新冠疫情嚴峻。新華社

3月以來吉林省、上海市成為中國兩大本土疫情 最嚴峻的地區，為實現清零目標，昨日新增近4000例本土感染者的吉林省長春市3日宣布，啟動5天主城區清零攻堅行動，包括採取「最嚴格的封控管控」，除現有的人車管控外，要求每24小時進行一輪全面核酸檢查，一旦發現陽性者就快速轉運至定點醫院、方艙醫院。

長春市疫情防控指揮部指出，從4月3日到7日，利用5天時間，在長春主城區，包括朝陽區、南關區、寬城區、二道區、綠園區和經開區、淨月高新區、汽開區、長春新區，九個區域實現全社會動態清零。

為達成清零目標，行動要求做到四個實現，包括現最嚴格的封控管控，實現24小時一輪核酸覆蓋，實現當日新增初篩陽性轉運清零，實現當日的密接人員安置清零。要求進行快速流調、快速轉運和快速隔離。

另吉林省吉林市政府也表示，3日至5日將按照「存量清零，增量隨轉、隨消、隨評」的原則，展開全市環境消毒及感染者住所終末消毒。

據吉林省衛健委通報，4月2日，吉林省新增本土確診病例956例(輕型934例、普通型21例、重型1例），另有本土無症狀感染者3,499例。其中，長春市分別有本土確診723例和本土無症狀感染者3,100例。

吉林省衛健委副主任張艷3日表示，長春市疫情處於發展階段，主城區報告感染者數增多，主要是當地針對農貿市場、工地聚集性疫情及所引發的社區感染加大了重點區域重點人群核酸檢測 工作，潛在感染者近日集中發現。

但她也提到，吉林市本輪疫情得到成功遏制，單日新增病例數已連續4天明顯下降，過去一周確診病例加無症狀感染者人數下降44.1%，前期疫情的重點地區長春市九台區的日新增感染者人數也呈現下降趨勢，疫情得到有效遏制。