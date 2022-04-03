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上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

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上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

陳言喬
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海疫情惡化，4月2日，網路熱傳一段時長20分46分的錄音，是上海市民與上海市疾控中心某領導的對話，兩人在對話中曾數落批評上海近來荒腔走板的防疫措施，但這則錄音目前已遭到官方刪除。

這則錄音是一市民於3月29日就父親的健康碼問題諮詢上海市疾控中心。錄音引發輿論高度關注後，上海市浦東新區衛健委表示已就「市民投訴健康雲檢測結果有誤」調查中。

根據微信公眾號「我會永遠在你身後」發文稱，在這則錄音中可以聽到的是，一個上海市民打電話到疾控中心，說自己的父親在某酒店隔離，期間做了兩次核酸，而後健康雲上顯示的結果是陰性。

但沒有想到的是，他的父親卻接到了疾控中心的電話，說其檢測陽性，要求其轉移酒店或者去方艙醫院。

他將此現象告訴疾控中心的女領導後，女領導要市民致電12345，投訴健康雲資訊虛假，女領導強調以疾控為準。

該市民說，「我可以這麼理解吧？就是目前，疾控中心也好，醫療資源也好，12345也好，健康也好，你們這幾個都是分裂的，你們都沒有形成統一的戰線。這就是上海政府目前統戰下來是這個問題，對吧？」

接下來，這市民開始抱怨他母親也因出現異狀被安置的情況，一是安置點沒有洗澡的地方，環境極其糟糕惡劣。晚上10時到周浦醫院還被保安拒絕接收，連周浦的院長打電話給他們，他都拒絕接收，然後她媽在外面吹了兩個小時的風。

不僅是她媽，所有的無症狀的感染者都在外面。最後是另外一批無症狀的感染者，一批年輕的男孩子，把門破開之後才被把他們安排出去住酒店。如果不是他們、不是那群年輕的人，他們在外面吹了兩三個小時的風。本來是無症狀的，被吹到有症狀，都說不清楚。

該市民稱，以目前的資源情況來說，現在是自身災害明顯大於為災難本身。聽完這個訴求，女領導要他投訴12345。

後面他們在電話裡又聊了很多，總之市民訴苦，女領導回答，「對的。要被逼瘋了，她們專業機構也要被逼瘋了，專業人員說的話根本就沒人聽。現在全部把這個病變成了政z性（政治性）的一個疾病。花了這麼多的人力物力財力……就在做一個防L感（流感）的，你看到現在哪個國家防流感這麼防嗎？」

該女領導也開始抱怨說，「這一輪的話，不是應該抓緊時間提高接種率嘛。我提案寫過好幾次了，知道不？所以你不要認為，我們醫護人員或者專業人員都是飯桶，我們都知道重點是什麼？但是沒人聽」。

市民和該女領導反映情況，兩人聊得很愉快，兩人在電話裡，還有一段對話：

市民說：「呃，領導，我現在是有錄音的」。

領導說：「嗯，可以啊，沒問題啊，你錄好了」。

市民說：「對你也不好」。

領導說：「嗯，好，那就這樣。你錄音的話你徵得我同意了嗎」？

市民說：「我這個東西，你是要告我還是要怎麼樣呢？我現在我也沒有說，我現在是提醒你我有錄音，我只是想保護你而已，但是我這個東西如果萬一有什麼事情我…..」

領導說：「沒關係的，我已經提出來過了」。

檢測 流感 微信

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