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上海全市動員 2500萬人今做快篩 明做核酸檢測

記者陳言喬／綜合報導
上海今明兩天將全面進行一次快篩與核酸檢測，考驗上海的檢測工作能力，圖為鄰近的江蘇省援滬醫療隊出發，奔赴上海協助醫療救治工作。（中新社）
上海今明兩天將全面進行一次快篩與核酸檢測，考驗上海的檢測工作能力，圖為鄰近的江蘇省援滬醫療隊出發，奔赴上海協助醫療救治工作。（中新社）

上海市今天（4月3日）上午舉行疫情防控工作新聞發布會，通報新增8226病例（含無症狀感染者），上海並宣布今天（3日）在全市進行一次抗原檢測（快篩），明天（4日）在全市進行核酸檢測。

上海市常住人口2500萬，進行全市級的快篩與核酸檢測，將是一次巨大的工作考驗。另據早前一日公安局的通報，對無正當理由拒不參加統一組織的核酸檢測，妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的市民，將被依法處罰。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今早通報：4月2日，上海新增438例新冠肺炎本土確診病例和7788例本土無症狀感染者。438例確診病例中，16例在閉環隔離管控中發現，349例在相關風險人群核酸篩查中發現，73例為無症狀感染者轉歸確診病例。7788例無症狀感染者中，6773例在閉環隔離管控中發現，1015例在相關風險人群核酸篩查中發現。

今天發布的438例確診病例中，男性211例，女性227例。438例經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，438例均被診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

截至4月3日9時：這次疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者56896人，均已落實管控，其中54251人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

他說，當前，上海正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，儘快遏制疫情擴散蔓延，儘早實現社會面動態清零。根據前期核酸篩查情況，決定今天（3日）在全市進行一次抗原檢測，明天（4日）在全市進行核酸檢測。

檢測 疫情 新冠肺炎

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