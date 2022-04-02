上海等為何採抗原快篩？中專家：提高效率、阻病毒傳播

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日指出，為了盡快達到「清零」目標，採用抗原檢測可以提高檢測效率。(中通社)

中國疫情 延燒，吉林、上海近期都採用了抗原檢測 試劑（快篩），復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日指出，採取這個方式的原因是可以獲得基本的感染率數據，即使假陽性率很高，也能篩查抓住一部分傳染源，阻斷病毒傳播，他強調，為了盡快達到「清零」目標，也可以提高檢測效率。

澎湃新聞報導，張文宏2日在線上召開的「2022新冠病毒抗原檢測國際研討會」上表示，當前中國採用核酸為主的檢測方法，目的是為了達到「社會面清零」，但核酸檢測需動用大量社會的能力，而抗原可以實現自檢，作為一種彌補手段。

他指出，透過抗原自檢，可以獲得基本的感染率數據，即使有很高的假陽性率，也可以篩查抓住一部分傳染源，阻斷病毒的傳播，這個做法也與國家專家組達成了共識。而在全域篩查後，在核酸檢測間歇期，輔助抗原檢測，也可以提高檢測效率。

但他也指出，抗原檢測面臨的時間窗口比較狹窄，早期或潛伏期很難檢測到，抗原檢測試劑的敏感性和特異度，也會因應用環境受到影響。針對Omicron 病毒感染出現症狀的五天之內進行抗原檢測，其敏感度都是比較高的，但病毒潛伏期的抗原檢測則不如核酸檢測。

至於什麼時候抗原檢測最好？張文宏表示，當封閉小區一旦出現核酸篩查陽性，短時間內全篩受到時間限制的情況下，可以第一時間啟動抗原自檢，就可以篩查出一些無症狀感染者，避免病毒的進一步擴散。

而醫院急診，無核酸報告的患者在核酸報告出來前，也可以先做抗原篩查，實施先行救治；在醫療機構防止停擺方面，也可以使用核酸定期檢測、輔助抗原自檢。

他說，抗原檢測主要用於急性感染期，即疑似人群出現症狀5到7天內的樣本檢測（Omicron病毒感染可以考慮在5天內），抗原可以作為密接者的篩查，連續篩查可以提高檢出率。