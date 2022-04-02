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中國務院副總理：上海堅持「動態清零」 全力支持防疫

記者林汪靜／即時報導
中國國務院副總理孫春蘭2日表示，強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大硬仗。（圖／取自央視）
中國國務院副總理孫春蘭2日表示，強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大硬仗。（圖／取自央視）

上海疫情嚴峻，中國國務院副總理孫春蘭2日上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作。她強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，態度堅決果斷，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大硬仗。

新華社報導，孫春蘭表示，在2500萬人口的特大城市上海應對Omicron疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱鉅、挑戰巨大；要盡快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查，不漏一戶、不落一人，抓緊摸清疫情本底；要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員；要從嚴、從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢；對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈與產業鏈暢通。

孫春蘭強調，相關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支持上海防控工作。

另一方面，孫春蘭在吉林期間，每天召開專家座談會分析研判疫情形勢，每晚視訊調度各區、縣應收盡收、應隔盡隔，推動實施「社會面清零」行動，集中資源力量對疫情較重的吉林船營、昌邑、高新三個區推進流調排查、社區封控、服務保障等防控措施落實。目前，吉林市社區新發現的感染者明顯下降，疫情獲得有效控制。

疫情 檢測 國務院

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