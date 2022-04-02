王毅晤泰國外長：加快推進中泰鐵路建設、貫通泛亞鐵路

中國外長王毅與泰國外長敦4月2日會晤，王毅指出要加快推進中泰鐵路建設。（圖／取自中國外交部官網）

中國外交部長王毅 4月2日在安徽屯溪與泰國 副總理兼外交部長敦會晤，針對中泰合作前景，王毅指出要加快推進中泰鐵路建設、助力泛亞鐵路中線全面貫通。

據中國外交部官網訊息，王毅在會談當中提到，中國願同泰國推進全方位合作，使中泰合作走在區域合作前列。他指出，雙方要加緊磋商「一帶一路 」合作規劃綱要和共同行動計畫，加快推進中泰鐵路建設，使之北聯中老鐵路（台灣稱中寮鐵路），並探討向南對接泰馬新鐵路，助力泛亞鐵路中線最終全面貫通。

此外，王毅還指出，以實施「區域全面經濟夥伴協定」為契機，挖掘雙方經貿合作潛力，拓展電子科技、數位經濟、新能源等領域合作。中國支持企業積極參與泰重點項目建設，發揮中泰「羅勇工業園」示範效應，探討中國—東協國際產能合作園區、綠色工業園區等倡議在泰先行先試。

敦則表示，表示泰方珍視兩國傳統友好，泰方高度重視落實兩國領導人重要共識，願同中國高品質共建「一帶一路」，積極參與中國國家主席習近平提出的全球發展倡議。並希望擴大農產品貿易、互聯互通合作，保障產業鏈供應鏈安全，深化可持續發展合作。

中國外交部並提到，雙方同意推進中國東協全面戰略夥伴關係，深化瀾湄務實合作。