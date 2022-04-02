我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

遭俄軍射擊身亡 烏克蘭攝影記者戰火中殉職

王毅晤泰國外長：加快推進中泰鐵路建設、貫通泛亞鐵路

記者廖士鋒／即時報導
中國外長王毅與泰國外長敦4月2日會晤，王毅指出要加快推進中泰鐵路建設。（圖／取自中國外交部官網）
中國外長王毅與泰國外長敦4月2日會晤，王毅指出要加快推進中泰鐵路建設。（圖／取自中國外交部官網）

中國外交部長王毅4月2日在安徽屯溪與泰國副總理兼外交部長敦會晤，針對中泰合作前景，王毅指出要加快推進中泰鐵路建設、助力泛亞鐵路中線全面貫通。

據中國外交部官網訊息，王毅在會談當中提到，中國願同泰國推進全方位合作，使中泰合作走在區域合作前列。他指出，雙方要加緊磋商「一帶一路」合作規劃綱要和共同行動計畫，加快推進中泰鐵路建設，使之北聯中老鐵路（台灣稱中寮鐵路），並探討向南對接泰馬新鐵路，助力泛亞鐵路中線最終全面貫通。

此外，王毅還指出，以實施「區域全面經濟夥伴協定」為契機，挖掘雙方經貿合作潛力，拓展電子科技、數位經濟、新能源等領域合作。中國支持企業積極參與泰重點項目建設，發揮中泰「羅勇工業園」示範效應，探討中國—東協國際產能合作園區、綠色工業園區等倡議在泰先行先試。

敦則表示，表示泰方珍視兩國傳統友好，泰方高度重視落實兩國領導人重要共識，願同中國高品質共建「一帶一路」，積極參與中國國家主席習近平提出的全球發展倡議。並希望擴大農產品貿易、互聯互通合作，保障產業鏈供應鏈安全，深化可持續發展合作。

中國外交部並提到，雙方同意推進中國東協全面戰略夥伴關係，深化瀾湄務實合作。

王毅 一帶一路 泰國

上一則

清明掃墓前夕 中國官方：要嚴防活人被祭拜

下一則

讀了8年還沒畢業 浙大博士生送外賣 滿足日掙150元

延伸閱讀

王毅：警惕美國借「印太戰略」引入「集團對抗禍水」

王毅：警惕美國借「印太戰略」引入「集團對抗禍水」
王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」

王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」
王毅談烏克蘭危機 大國勿「拱火澆油」

王毅談烏克蘭危機 大國勿「拱火澆油」
中國將辦「中美俄+」磋商機制會議 王毅會見美俄代表

中國將辦「中美俄+」磋商機制會議 王毅會見美俄代表

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08

超人氣

更多 >
連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料

連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料
房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易
暌違7年 張惠妹小巨蛋才唱10分鐘就喊卡原因出爐

暌違7年 張惠妹小巨蛋才唱10分鐘就喊卡原因出爐
真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離
奧斯卡獎製作人發聲：感謝克里斯洛克救了典禮

奧斯卡獎製作人發聲：感謝克里斯洛克救了典禮