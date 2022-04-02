孟晚舟出任輪值董事長 華為員工「人均分紅」46.7萬

華為新任輪值董事長孟晚舟3月28日曾表示，華為已經穿過「黑障區」，應對不確定的能力不斷提升。(Getty Images)

根據華為 官網最新消息，華為創辦人任正非 之女孟晚舟 已出任華為輪值董事長。上海《澎湃新聞》報導，華為2日提交上海清算所的公告顯示，經公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利逾人民幣614億元（約96億美元）。

報導稱，華為是一家100%由員工持有的民營企業。股東為公司工會委員會和公司創辦人任正非。截至2021年12月31日，任正非的總出資相當於公司總股本的0.84%。

根據華為公布的訊息，華為通過工會實行員工持股計劃。截至去年底，員工持股計劃參與人數為13萬1,507人，參與人都是公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工平均每人分紅約人民幣46.7萬元（約7.3萬美元）。

根據華為3月28日發布的2021年財報，華為2021年實現銷售收入人民幣6,368億元，年減28.6%；但凈利達到人民幣1,137億元，年增75.9%。

華為早前宣布，華為2021年員工持股分紅預計為每股人民幣1.58元，較2020年下降15%。華為每年會根據公司實際情況給出分紅比例。分紅最高為2010年，當年每股分紅人民幣2.98元，分紅最低為2017年，每股分紅人民幣1.02元。

孟晚舟早前在業績發布會上表示，華為或已穿過「黑障區」，未來將持續加大在人才和研發兩個領域的投入力度。孟晚舟說，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」