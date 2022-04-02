華為創辦人任正非曾說不會接班 孟晚舟出任輪值董事長

華為創辦人任正非之女孟晚舟出任華為輪值董事長。（取材自華為官網）

根據華為 官網最新消息，華為創辦人任正非 長女孟晚舟 已出任華為輪值董事長。據華為官網說明，華為在治理層實行集體領導，董事會是公司戰略、經營管理和客戶滿意度的最高責任機構。董事會及董事會常務委員會由輪值董事長主持，輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，輪值董事長的輪值期為六個月。

針對華為接班人問題，任正非曾公開表示，「不要擔心華為沒有接班人，接班人太多了，唯有孟晚舟不會接班」。任正非還曾說，孟晚舟沒有技術背景，也沒有領導能力。

根據華為官網資料，孟晚舟畢業於華中理工大學，1993年加入華為。歷任華為國際會計總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。現任華為副董事長、輪值董事長、公司CFO。

2003年起，孟晚舟主導建立了全球統一的華為財經組織架構、流程、制度和IT平台。2007年至2014年，孟晚舟在華為全球推行IFS（集成財經服務）變革，使精細化管理成為華為公司持續成長的基因之一。

在3月28日年會上華為發布的2021年年報顯示，2021年華為實現全球銷售收入6368億（人民幣，下同），凈利潤1137億，年增長75.9%。

面對美國打壓，華為持續加大研發投入，2021年研發投入達到1427億，占全年收入的22.4%。中新經緯指出，華為近十年累計投入的研發費用已超過8450億。

孟晚舟當天在會上表示：「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」

受益於主營業務的盈利能力提升，2021年華為經營現金流有較大增長，達到597億；資產負債率降至57.8%，整體的財務結構的韌性和彈性都在加強。

因欺詐罪被美國政府指控及通緝，2018年12月1日，孟晚舟在加拿大溫哥華機場轉機時被加拿大警方逮捕。歷經兩年多訴訟並在中國政府外交施壓下，孟晚舟於2021年9月24日獲釋後，搭乘中國官方安排的包機返回深圳。

在孟晚舟被捕後，任正非曾多次公開談及孟晚舟。在2019年12月1日CNN播出的專訪中，任正非表示，孟晚舟是在受苦，但也會因此變得更強大。「她應該為自己經歷這樣的苦難而感到自豪。苦難的經歷對她的成長是有好處的。」

當時在談及孟晚舟在華為的未來時，任正非表示，可以肯定的是：「她（孟晚舟）不會升職」；「這樣的艱難困苦會對一個人的勇氣和性格產生重大影響。然而，這並不意味著當她回到華為時就會被賦予更大的責任。」

任正非說，作為首席財務官，她可以處理財務問題，但對於公司的其他業務她無法面面俱到，因為她沒有技術背景，也沒有領導能力。

任正非強調，「如果公司由一個沒有戰略頭腦的人領導，公司將逐漸失去競爭優勢。這就是為什麼當孟晚舟回來的時候，她會繼續做她一直在做的事情。」