浦西封控首日 上海新增6311例 再現「天價大白菜」

上海浦西地區1日實施封控，所有民眾都被要求「足不出戶」。圖為靜安區一處街道居委會為民眾配送蔬菜上門。美聯社

上海浦西地區4月1日起實施封控進行核酸篩檢 ，當日發現的新冠感染者就較前一天增加千餘例。據上海市衛健委通報，1日，上海新增本土新冠肺炎確診病例260例、無症狀感染者6051例。受封城 影響，上海目前青菜等民生物資難求，市面上再度出現「天價大白菜」，一顆售價79.84人民幣（約12.6美元）。

上海浦西地區1日3時起實施封控，將對區域內約1600萬人開展為期四天的核酸篩檢。但浦東地區並未隨之解封，浦東新區2日上午宣布，經綜合研判新一輪核酸篩查結果，浦東新區均為「封控區」或「管控區」，暫無「防範區」。封控區繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」。

上觀新聞指出，為確保封控期間基本生活物資市場價格平穩，上海市場監管部門連日來嚴厲打擊各類價格違法行為，1日再發現一批違法經營者，其中滬青平公路某超市一顆大白菜標價竟高達79.84元人民幣。

這家超市被以違反《價格法》、《關於疫情 防控期間認定哄抬價格違法行為的指導意見》等相關規定，重罰10萬人民幣。

此外，面對本土新冠感染者大增，上海也加緊興建多處臨時集中隔離收治點。據新華社報導，上海目前最大的臨時集中隔離收治點——上海新國際博覽中心集中隔離收治點已於3月31日晚間啟用，截至4月1日19時，已收治患者1500名，全部完工後將可提供超過1萬5000張床位。