王毅：警惕美國借「印太戰略」引入「集團對抗禍水」

中國國務委員兼外長王毅。（取自中國外交部網站）

針對俄烏衝突，中國國務委員兼外長王毅 提出北京 當局的「五個堅持」，包括：堅持勸和促談、堅持捍衛國際關係基本準則、堅持防止冷戰思維回潮、堅持維護各國正當權益、堅持鞏固亞太和平穩定。他並指出，要警惕美國借「印太戰略」在本地區引入「集團對抗禍水」。

根據中國外交部網站消息，3月31日，王毅在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗 鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會。會後，針對記者問及北京當局在烏克蘭問題上發揮什麼樣的作用，王毅表示，中國的立場是一貫的，處理所有熱點，中國都「站在和平一邊，站在對話一邊，站在公正一邊」。

王毅稱，烏克蘭危機爆發以來，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。中國的作用主要體現為五個堅持：

一、堅持勸和促談正確方向。王毅說，北京當局主張對話談判是唯一出路，反對火上澆油和加劇對立，呼籲停火止戰，支持俄烏開展直接對話。

二、堅持捍衛國際關係基本準則。中國倡導尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，反對將中小國家推上地緣博弈前線。

三、堅持防止冷戰思維回潮。王毅強調，中國不認同非敵即友的陣營對立，堅定促進國際團結，倡導共同、合作、綜合、可持續的安全觀，尊重和照顧各方的正當合理關切。

四、堅持維護各國正當權益。王毅重申反對沒有國際法依據的單邊制裁，呼籲維護國際產業鏈供應鏈，避免損害各國正常經貿往來和人民生活。

五、堅持鞏固亞太和平穩定。王毅說，「我們堅定奉行親誠惠容周邊外交方針，警惕美國借『印太戰略』在本地區引入集團對抗禍水，加快促進區域一體化合作，守護本地區得來不易的發展勢頭」。

王毅指出，作為聯合國安理會常任理事國，中方將繼續與國際社會一道，根據當事方意願，考慮形勢發展需要，繼續為勸和促談、維護和平發揮建設性作用。