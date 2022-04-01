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中國3月平均氣溫創60年來新高 4月可能持續偏高

記者林則宏／即時報導
圖為3月20日，西安民眾在戶外踏青賞花，享受春日陽光。中新社
圖為3月20日，西安民眾在戶外踏青賞花，享受春日陽光。中新社

中國氣象局指出，今年3月，中國全國平均氣溫為7.1℃，較常年同期偏高2.5℃，為1961年以來同期最高，4月多數地區氣溫可能持續偏高。此外，預計今年登陸中國的颱風個數可能偏多，颱風影響偏重。

中國氣象局應急與公共服務司副司長王亞偉1日上午在月度記者會上表示，今年3月，中國全國氣候總體呈現「暖濕」特徵。全國平均氣溫為7.1℃，較常年同期偏高2.5℃，為1961年以來同期最高；全國平均降雨量32.6毫米，較常年同期偏多15.5%。

在降水方面，預計4月，東北、新疆北部和西南大部降水較常年同期偏多，其餘地區降水接近常年同期或偏少。

在氣溫方面，預計4月，除廣西西部、雲南氣溫較常年同期偏低外，全國大部地區氣溫接近常年同期或偏高。

針對今年夏季氣候，中國國家氣候中心副主任肖潺表示，預計夏季中國北方多雨的可能性大，黃河流域中下游、海河流域、遼河流域、嫩江流域降水較常年同期偏多，暴雨過程多，可能有較重汛情。

華東南部、華中南部、西南東部、華南北部、新疆、西北西部等地降水偏少，可能出現階段性氣象乾旱。

肖潺指出，預計今年夏季中國中東部大部分地區氣溫偏高，華東、華中、新疆等地可能會出現階段性的高溫熱浪。

此外，肖潺預計，今年全年登陸中國的颱風個數將接近常年到偏多，颱風影響偏重。

新疆 暴雨 高溫

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