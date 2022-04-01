我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

投桃報李 敘利亞數百傭兵加入俄軍攻烏行列

談俄烏 習近平：中歐應加強溝通 提供穩定因素

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平在中歐視訊峰會上，對烏克蘭危機是否影響中歐關係做出回應。（新華社）
中國國家主席習近平在中歐視訊峰會上，對烏克蘭危機是否影響中歐關係做出回應。（新華社）

中歐峰會於一日舉行，中國國家主席習近平、中國總理李克強以視訊方式會見歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩。針對俄烏衝突，習近平指出，中歐應就重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素。

此次峰會是中歐之間第二十三次領導人會晤，也是近兩年來首次舉行，由於事前有歐盟官員稱，中國若在俄烏戰爭幫助俄國，將會影響中歐關係，本次峰會頗受外界關注。

據新華社報導，習近平會見歐盟領導人時指出，當前新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界經濟復甦艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來。在這種情況下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素。

習近平表示，八年前訪問歐盟總部時，提出在亞歐中國架起一座友誼和合作之橋，打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，建設更具全球影響力的中歐全面戰略夥伴關係，這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。

他並強調，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠。

另據財聯社，對於烏克蘭局勢，李克強表示，中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張遵守聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和公認的國際關係基本準則，包括各國主權、領土完整，通過對話談判解決矛盾和衝突。中方一直以自己的方式勸和促談，願同國際社會一道繼續發揮建設性作用。

李克強表示，中方高度重視此次領導人會晤，一個穩定的中歐關係對世界的和平、穩定、發展至關重要，中方願同歐方增進理解和互信，加強對話溝通，深化務實合作，妥處矛盾分歧，為世界和平與發展作出共同努力和貢獻。

對當前形勢下的中歐關係，李克強強調，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。建議雙方依託現有對話機制，加強重點領域政策協調。

據報導，米歇爾和馮德萊恩表示，中國和歐盟都是多邊體系的重要成員，中國是重要的利益攸關方，雙方應加強對話，深化合作，堅持多邊主義，確保世界和平穩定，共同應對全球性挑戰，兩位歐盟領導人也介紹對當前烏克蘭局勢的看法和立場。

歐盟 李克強 習近平

上一則

中歐峰會談俄烏局勢 李克強：中方以自己方式勸和

下一則

史上第一遭 上海浦西1日起防疫封控 街頭空無一人

延伸閱讀

中歐峰會談俄烏局勢 李克強：中方以自己方式勸和

中歐峰會談俄烏局勢 李克強：中方以自己方式勸和
諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾
反習文章再現 中國民眾撰文盼阻止習近平連任

反習文章再現 中國民眾撰文盼阻止習近平連任
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點