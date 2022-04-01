談俄烏 習近平：中歐應加強溝通 提供穩定因素

中國國家主席習近平在中歐視訊峰會上，對烏克蘭危機是否影響中歐關係做出回應。（新華社）

中歐峰會於一日舉行，中國國家主席習近平 、中國總理李克強 以視訊方式會見歐洲理事會主席米歇爾、歐盟 執委會主席馮德萊恩。針對俄烏衝突，習近平指出，中歐應就重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素。

此次峰會是中歐之間第二十三次領導人會晤，也是近兩年來首次舉行，由於事前有歐盟官員稱，中國若在俄烏戰爭幫助俄國，將會影響中歐關係，本次峰會頗受外界關注。

據新華社報導，習近平會見歐盟領導人時指出，當前新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界經濟復甦艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來。在這種情況下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素。

習近平表示，八年前訪問歐盟總部時，提出在亞歐中國架起一座友誼和合作之橋，打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，建設更具全球影響力的中歐全面戰略夥伴關係，這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。

他並強調，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠。

另據財聯社，對於烏克蘭局勢，李克強表示，中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張遵守聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和公認的國際關係基本準則，包括各國主權、領土完整，通過對話談判解決矛盾和衝突。中方一直以自己的方式勸和促談，願同國際社會一道繼續發揮建設性作用。

李克強表示，中方高度重視此次領導人會晤，一個穩定的中歐關係對世界的和平、穩定、發展至關重要，中方願同歐方增進理解和互信，加強對話溝通，深化務實合作，妥處矛盾分歧，為世界和平與發展作出共同努力和貢獻。

對當前形勢下的中歐關係，李克強強調，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。建議雙方依託現有對話機制，加強重點領域政策協調。

據報導，米歇爾和馮德萊恩表示，中國和歐盟都是多邊體系的重要成員，中國是重要的利益攸關方，雙方應加強對話，深化合作，堅持多邊主義，確保世界和平穩定，共同應對全球性挑戰，兩位歐盟領導人也介紹對當前烏克蘭局勢的看法和立場。