我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過胰島素價格上限 每月不得超過35美元

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

中歐峰會談俄烏局勢 李克強：中方以自己方式勸和

記者廖士鋒／即時報導
李克強在中歐峰會上提到，願與國際社會一起在烏克蘭局勢中發揮建設性作用。（路透）
李克強在中歐峰會上提到，願與國際社會一起在烏克蘭局勢中發揮建設性作用。（路透）

中歐視訊峰會一日舉行，對於烏克蘭局勢，中國總理李克強表示，中方一直以自己的方式勸和促談，願同國際社會一道繼續發揮建設性作用。

根據財聯社報導，出席的歐盟領導人歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國和歐盟都是多邊體系的重要成員，中國是重要的利益攸關方，雙方應加強對話，深化合作，堅持多邊主義，確保世界和平穩定，共同應對全球性挑戰，兩位歐盟領導人也介紹對當前烏克蘭局勢的看法和立場。

李克強則回應，中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張遵守聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和公認的國際關係基本準則，包括各國主權、領土完整，通過對話談判解決矛盾和衝突。中方一直以自己的方式勸和促談，願同國際社會一道繼續發揮建設性作用。

李克强並表示，中方高度重視此次領導人會晤，一個穩定的中歐關係對世界的和平、穩定、發展至關重要，中方願同歐方增進理解和互信，加強對話溝通，深化務實合作，妥處矛盾分歧，為世界和平與發展作出共同努力和貢獻。

對當前形勢下的中歐關係，李克強強調，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。建議雙方依託現有對話機制，加強重點領域政策協調，打造合作新亮點。共同維護能源、糧食安全和產業鏈供應鏈穩定，應對風險挑戰，助力世界經濟可持續復甦。

李克強也提到，改革開放是中國的基本國策。希望中歐堅持雙向開放，不斷擴大市場准入，維護公平競爭，打造良好營商環境，推動貿易和投資自由化便利化。

李克強 歐盟 烏克蘭

上一則

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

延伸閱讀

亞洲製造業PMI趨緩 受供應鏈瓶頸加劇和俄烏戰事夾攻

亞洲製造業PMI趨緩 受供應鏈瓶頸加劇和俄烏戰事夾攻
疫情導致上海港陷入半癱瘓 李克強：經濟下滑壓力加大

疫情導致上海港陷入半癱瘓 李克強：經濟下滑壓力加大
WSJ：習近平擬讓親信何立峰接替副總理劉鶴

WSJ：習近平擬讓親信何立峰接替副總理劉鶴
港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持

港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主