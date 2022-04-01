英美發布涉港報告 中國外交部：強烈譴責 堅決反對

中國外交部發言人趙立堅。路透

近期英美皆對香港 發表相關報告，對此，中國外交部發言人趙立堅 於1日例行記者會指出，中方強烈不滿及堅決反對美方發表有關的報告，批評無視事實，對香港事務說三道四，同時也強烈譴責及堅決反對英國 政府再次發表所謂的「香港問題半年報告」，批評英方不顧中方嚴正立場，一如既往地歪曲事實，混淆視聽。

美國國務院發表的《香港政策法》報告，指香港的民主制度受侵蝕，自由受損害。

趙立堅回應，中方強烈不滿及堅決反對美方發表有關的報告，批評無視事實，對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端指責。

他強調香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉，美方應立即停止有關錯誤做法，在涉港問題上謹言慎行。

此外，趙立堅也說，香港國安法實施以來，香港法制得到切實完善和更好保障，香港法制指數繼續在全球名列前茅，外國投資者對於香港的信心進一步增強，這是不容否認的客觀事實。

至於英國政府再次發表所謂的「香港問題半年報告」，趙立堅批評，「英方不顧中方嚴正立場，一如既往地歪曲事實，混淆視聽，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。」

趙立堅強調，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂「歷史責任」，英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，一年兩度借所謂「半年報告」對香港事務指手畫腳，充當所謂「教師爺」、「覆讀機」，只會損害英方自身的形象。

趙立堅說，中方重申任何對香港國安法的攻擊抹黑，都阻擋不了香港由亂及治、由治及興的大勢，英方通過發表報告、操弄英國國民海外護照（BNO）、施壓法官離任等手段擾亂香港人心的企圖，不可能得逞。