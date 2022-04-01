我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大量輻射外洩？俄軍急撤出車諾比 烏重掌核電廠

中國3月逾10萬人新冠感染 29個省份出現疫情

記者林則宏／即時報導
上海是目前中國兩大疫區之一。4月1日起，上海浦西地區進行封控，展開全面核酸檢測。(新華社)
上海是目前中國兩大疫區之一。4月1日起，上海浦西地區進行封控，展開全面核酸檢測。(新華社)

中國3月新冠肺炎疫情大爆發。從2020年初發現新冠肺炎後至今年2月28日，中國累計報告確診病例為10萬9,526例。但中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，3月1日至31日，全國累計報告本土感染者就有10萬3,965例，並波及29個省。近日中國報告新增感染者，則有九成來自吉林省和上海市。

在1日下午舉行的記者會上，中國國家衛健委新聞發言人米鋒指出，3月，全球疫情仍處於大流行階段，周邊國家和地區疫情呈爆發態勢，中國新增本土確診病例和無症狀感染者增長快速，部分地區社區傳播尚未阻斷，並有外溢病例報告，防控形勢嚴峻複雜。

他強調，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，並呼籲民眾繼續做好個人防護，保持良好個人衛生習慣，積極接種新冠病毒疫苗

對於Omicron肆虐是否會導致中國最終無法實現「清零」目標？中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，根據中國這兩年多的防控經驗，以及對新冠病毒變化的新認識，他認為，中國能夠實現「動態清零」目標。

吳尊友指出，應該承認，Omicron由於傳染性強、傳播速度快，加上有一定比例的無症狀感染者，使得「動態清零」的難度更大、所需時間可能更長，但只要從嚴、從實、從快把防控措施落實到每一個環節，還是能實現「動態清零」目標。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則強調，及時接種疫苗是預防傳染病最有效、最經濟、最便利的措施，這也是全球的共識。無論從個體還是群體來說，接種疫苗獲益都遠遠高於風險。

王華慶表示，雖然接種疫苗可能出現嚴重不良反應，但十分罕見，發生幾率約在百萬分之一。而根據香港衛生署衛生防護中心的資料，全程接種疫苗後，感染新冠病毒的病死率為0.1%，而未接種疫苗或只接種1劑疫苗的病死率則是1.91%，兩者相差近20倍。由此就能看出，不接種疫苗所帶來的風險還是非常大的。

疫苗 疫情 新冠肺炎

上一則

港學者指BA.2變種攻擊兒童神經系統 死亡率為流感7倍

延伸閱讀

紐約市開打第2劑補強針 距上次接種要隔4個月

紐約市開打第2劑補強針 距上次接種要隔4個月
洛縣確診增加 BA.2變種占逾32%

洛縣確診增加 BA.2變種占逾32%
NBA／綠衫軍、76人 有人沒打疫苗？去加國打暴龍恐卡關

NBA／綠衫軍、76人 有人沒打疫苗？去加國打暴龍恐卡關
紐約客談／新冠疫苗第2劑補強針 到底打不打

紐約客談／新冠疫苗第2劑補強針 到底打不打

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供