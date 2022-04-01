中國3月逾10萬人新冠感染 29個省份出現疫情

上海是目前中國兩大疫區之一。4月1日起，上海浦西地區進行封控，展開全面核酸檢測。(新華社)

中國3月新冠肺炎疫情 大爆發。從2020年初發現新冠肺炎後至今年2月28日，中國累計報告確診病例為10萬9,526例。但中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，3月1日至31日，全國累計報告本土感染者就有10萬3,965例，並波及29個省。近日中國報告新增感染者，則有九成來自吉林省和上海市。

在1日下午舉行的記者會上，中國國家衛健委新聞發言人米鋒指出，3月，全球疫情仍處於大流行階段，周邊國家和地區疫情呈爆發態勢，中國新增本土確診病例和無症狀感染者增長快速，部分地區社區傳播尚未阻斷，並有外溢病例報告，防控形勢嚴峻複雜。

他強調，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，並呼籲民眾繼續做好個人防護，保持良好個人衛生習慣，積極接種新冠病毒疫苗 。

對於Omicron肆虐是否會導致中國最終無法實現「清零」目標？中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，根據中國這兩年多的防控經驗，以及對新冠病毒變化的新認識，他認為，中國能夠實現「動態清零」目標。

吳尊友指出，應該承認，Omicron由於傳染性強、傳播速度快，加上有一定比例的無症狀感染者，使得「動態清零」的難度更大、所需時間可能更長，但只要從嚴、從實、從快把防控措施落實到每一個環節，還是能實現「動態清零」目標。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則強調，及時接種疫苗是預防傳染病最有效、最經濟、最便利的措施，這也是全球的共識。無論從個體還是群體來說，接種疫苗獲益都遠遠高於風險。

王華慶表示，雖然接種疫苗可能出現嚴重不良反應，但十分罕見，發生幾率約在百萬分之一。而根據香港衛生署衛生防護中心的資料，全程接種疫苗後，感染新冠病毒的病死率為0.1%，而未接種疫苗或只接種1劑疫苗的病死率則是1.91%，兩者相差近20倍。由此就能看出，不接種疫苗所帶來的風險還是非常大的。