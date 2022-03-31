疫情導致上海港陷入半癱瘓 李克強：經濟下滑壓力加大

疫情已影響上海港的正常運作，恐將衝擊大陸整體經濟表現。圖為上海洋山港貨櫃碼頭。(新華社)

上海28日開始實行「封半城」的防疫 措施，據財新網報導，全球最大貨櫃港—上海港已陷入半癱瘓狀態，部分海運企業開始「跳港」，將前往上海的船隻改道轉往寧波港。大陸國務院 總理李克強則指出，中國經濟下行壓力已進一步加大。

爆發嚴重本土疫情 的上海日前宣布，以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。28日5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封；4月1日3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

儘管上海國際港務（集團）股份有限公司28日發布通告稱，將全力守護港區防疫安全，確保港口生產運行。除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位將保持24小時作業。

但28日開始的防疫措施，已經影響上海港的正常運作。《財新網》指出，一家海運貨代企業30日表示，雖然上港集團允許車輛持證進入，但因當前核酸檢測能力不足，符合進港條件的貨櫃車越來越少，「在實際操作上已是半癱瘓狀態。」

根據上海要求，3月29日起，涉及上海港進港運輸的貨櫃車，需持有上港集團發放的電子防疫通行證。而獲得通行證的條件是，司機需持48小時內核酸檢測證明。這導致貨櫃車進出港口難度加大，港口運輸效率大降。

報導稱，上海港主要貨源腹地在江蘇、浙江，裝船的貨物大多從江浙出發，通過駁船或卡車運輸。目前大陸各地防疫政策趨嚴，導致卡車司機送貨到上海的意願下降。

中源船務上海公司稱，因為卡車司機送貨到上海後回到歸屬地需要隔離，很多卡車司機現在已拒絕送貨進上海。

財新網表示，已有部分海運企業選擇將前往上海的船隻改道至寧波港。此外，陸上物流受阻，也導致海上到港船隻越來越擁堵。勞氏海事情報數據顯示，在上海和寧波港外停泊的貨櫃輪已從過去數日的120艘左右，迅速增加至30日的168艘。

為緩解上海港公路運輸壓力，《澎湃新聞》報導，上海港近日推出「集裝箱陸改水」服務，亦即貨櫃直接送到江蘇太倉港或蘇州港進行集併，再通過小船運至洋山港或外高橋港區，避免在疫情下陸路進入上海運輸的過程。

上海此次分區封控預計4月5日結束，但市場人士預期，疫情對港口運輸的影響恐難隨之消除。汪曉龍說，「即使解封後，如果上海行程不去『星號』（指司機個人數位行程被註記曾前往疫情中高風險地區），外地來上海送貨還是會大面積受限。」

新華社30日晚間報導，大陸國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議時指出，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，大陸國內發展面臨新挑戰，經濟下行壓力進一步加大。

李克強強調，一季度、上半年保持經濟平穩運行，對實現全年目標至關重要。他要求把「穩增長」放在更加突出的位置，穩定經濟的政策要「早出快出」，不出不利於穩定市場預期的措施，並制定應對可能遇到更大不確定性的預案。