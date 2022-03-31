中商務部：美應停止將經貿政治化 合作是唯一正解

中國商務部新聞發言人束玨婷。（取自商務部網站）

美國近期在商貿上對中方動作頻頻，並放話準備繼續對華施壓。對此，中國商務部 發言人束珏婷在31日例行記者會上表示，美國應停止將經貿問題政治化，希望美方避免採取貿易保護主義措施。她並稱，中美擁有巨大共同利益，合作才是唯一正解。

美國近期將中國移動等公司列入「不可信供應商清單」，緊接著美貿易代表戴琪 日前稱，正準備新的對華貿易政策作法。與此同時，美商務部28日表示將檢查中方太陽能生產商是否通過在四個東南亞 國家開展業務來非法規避太陽能關稅。

束珏婷指出，美方將兩家中國公司列入「不可信供應商清單」，此舉違背基本的市場原則和公認的國際經貿規則，損害中方企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益，中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，停止將經貿問題政治化。中方將採取必要措施堅決維權。

對於戴琪表示積極對華施壓，束珏婷說，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。

她表示，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。希望美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美經貿關係健康穩定發展。這不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

至於美方表示將啟動太陽能生產商檢查，束珏婷則指出，商務部注意到，該決定遭到美國太陽能業界的普遍反對，認為將嚴重損害美國太陽能發電項目建設進程，對美國太陽能市場造成重大打擊，同時直接影響美國太陽能行業近90%的就業，同時還會破壞美國各界應對氣候變化所作的努力。希望美方避免採取貿易保護主義措施，維護全球太陽能產業鏈供應鏈穩定，促進應對氣候變化合作。