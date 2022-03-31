中商務部：美應停止將經貿政治化 合作是唯一正解
美國近期在商貿上對中方動作頻頻，並放話準備繼續對華施壓。對此，中國商務部發言人束珏婷在31日例行記者會上表示，美國應停止將經貿問題政治化，希望美方避免採取貿易保護主義措施。她並稱，中美擁有巨大共同利益，合作才是唯一正解。
美國近期將中國移動等公司列入「不可信供應商清單」，緊接著美貿易代表戴琪日前稱，正準備新的對華貿易政策作法。與此同時，美商務部28日表示將檢查中方太陽能生產商是否通過在四個東南亞國家開展業務來非法規避太陽能關稅。
束珏婷指出，美方將兩家中國公司列入「不可信供應商清單」，此舉違背基本的市場原則和公認的國際經貿規則，損害中方企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益，中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，停止將經貿問題政治化。中方將採取必要措施堅決維權。
對於戴琪表示積極對華施壓，束珏婷說，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。
她表示，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。希望美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美經貿關係健康穩定發展。這不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。
至於美方表示將啟動太陽能生產商檢查，束珏婷則指出，商務部注意到，該決定遭到美國太陽能業界的普遍反對，認為將嚴重損害美國太陽能發電項目建設進程，對美國太陽能市場造成重大打擊，同時直接影響美國太陽能行業近90%的就業，同時還會破壞美國各界應對氣候變化所作的努力。希望美方避免採取貿易保護主義措施，維護全球太陽能產業鏈供應鏈穩定，促進應對氣候變化合作。
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