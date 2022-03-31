防疫惹民怨 上海坦承：對Omicron認識不足、準備不充分

圖為上海一家超市29日景象，一些貨架和冷凍食品區已經空無一物。（Getty Images）

上海近期本土新冠疫情 大爆發，嚴格的防疫 措施嚴重影響民眾日常生活。對此，上海市政府秘書長馬春雷31日坦承，面對傳染性、隱匿性極強的Omicron，上海認識不足；針對感染者大幅增長的情況，準備也不夠充分；同時，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區民眾生活保障不夠周到。馬春雷說，「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進」。

根據上海市衛健委通報，30日，上海新增本土新冠肺炎確診病例355例、無症狀感染者5,298例。截至30日24時，上海目前在院治療確診病例有994例，尚在醫學觀察的本土無症狀感染者2萬8,860例。

為應對疫情，上海實施嚴格的封控措施，不僅影響市民日常生活，近日更接連傳出有民眾因官方過度防疫措施，導致就醫遭延誤而不幸死亡的事件。

對此，馬春雷解釋，3月以來，上海本土疫情呈現快速發展態勢，全市疫情防控面臨常態化以來最嚴峻的挑戰。近一段時間，感染者數量持續攀升，疫情在浦東等部分地區存在較為廣泛的傳播，如不實行嚴格管控，就存在暴發流行的潛在風險。

馬春雷稱，為盡快遏制疫情蔓延，在大陸國家專家組的指導下，上海決定在全市範圍、以黃浦江為界、分兩批開展新一輪核酸篩查，力爭以最快速度、用較小代價，徹底排查感染源，全力切斷傳播鏈。

他指出，針對前幾輪核酸篩查中出現的問題，上海已強化指揮機制，新組建隔離救治場所建設、生活物資保障、市民訴求回應等六個工作專班，專人負責、專責推進。

馬春雷表示，上海市政府將全力做好市民生活服務保障。目前已啟動蔬菜應急保供工作方案，努力解決民眾「買菜難」問題。目前還正在統籌全市醫療資源，加強市民特別是封控區人員的就醫服務，開闢應急就醫「綠色通道」，所有市級醫院的急診正常開放，全力緩解市民群眾「就醫難」的問題。

馬春雷強調，上海市政府將全力回應解決市民訴求，目前各區和《上海發布》等媒體平台都已開通為民服務熱線。上海還將抓好助企紓困 各項政策措施的落實，幫助受疫情影響的市場主體，特別是中小微企業解決實際問題。

馬春雷並對上海2,500萬市民信心喊話：上海有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。「風雨過後，所有美好都將會如約而至，如常生活一定能早日歸來！」