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上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

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上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

中國新聞組／北京31日電
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海市正面臨獲封「防疫模範生」之後最嚴峻的防疫考驗。官方除加快興建大型隔離點收治每日不斷新增的大量病患，昨天再實施「全域靜態管理、全員核酸篩查」。不少網民嘲諷稱官方，「又換個新詞，其實就是封城+全篩」，「變來變去，防疫還是像沒頭蒼蠅」，要求官方應有人為防疫不力負責。

據上海衛健委通報，本月以來，上海累計本土感染者已近3萬例。3月30日上海新增病例數略降，包括本土確診355例和無症狀感染者5298例，合計仍有5653例。疫情仍未歇。

3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。中新網報導，上海市昨天舉行領導幹部大會，並以視頻方式連線全市所有街鎮。上海市委書記李強在會上指出，採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，儘早實現社會面清零。

上海市委組織部也發了封信給全市的共產黨員，號召全市黨員帶頭擔起政治責任，帶頭聯繫服務群眾，咬緊牙關、一鼓作氣，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

財新網報導，3月25日以來，上海在風險人群中發現的感染者比率均超過10%，關於感染者在風險人群中發現的比率變高。近一周每日新增人數更快速增加。上海市醫療衛生系統已承受巨大壓力，正在改建、興建新一批臨時集中隔離點，啟用後可收治逾萬人。

此外，上海還宣布，30日起，將對辦公樓宇、建築工地、公共場所、交通工具、農貿市場、大型商場、社區、學校、養老機構、家庭等十大重點場所，展開為期一個月的預防性消毒。

法廣報導，原定4月1日開始封鎖的上海市西部，已有多個區提前兩天進入封城狀態。這顯示上海正在加快封城的步伐。

對於上海市近日的防疫措施，有網民形容「變來變去」並表達不滿，紛紛在社交平台留言「換湯不換藥」、「就是封城再加上全員核酸」、「上海改吉林模式了，吉林剛剛宣布要改上海模式了，真讓人壓抑，感覺都是沒頭蒼蠅」、「扎堆搶菜，扎堆測核酸，不扎堆感染才怪」、「能控制住、不要再外溢了嗎？」、「沒有一個人為此負責」。

近日上海市採取分區封城的做法，鄰近的蘇州昆山市為防止疫情進市，傳出臨時封控多個通往上海的高速公路、一般道路，同時要求當地民眾非必要不離昆，外來民眾非必要不進昆。

上海26日啟用位於世博展覽館的臨時集中隔離收治點。（新華社）
上海26日啟用位於世博展覽館的臨時集中隔離收治點。（新華社）

封城 防疫 疫情

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