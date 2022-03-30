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東航空難 中國宣布搜救完成 30天內發調查報告

記者林則宏／即時報導
中國宣布東航空難搜救工作已基本完成，圖為28日搜尋人員在事故現場工作。(新華社)
中國宣布東航空難搜救工作已基本完成，圖為28日搜尋人員在事故現場工作。(新華社)

據新華社與央視新聞報導，大陸民航局航空安全辦公室主任朱濤31日上午表示，中國東方航空本月21日發生空難事故後，全體應急處置指揮人員和現場搜救人員全力開展應急處置工作，七天完成兩部黑盒子搜尋，八天完成全部遇難旅客的身分鑒定和DNA檢測比對工作。目前，指揮部的主要搜救任務已基本完成，將在事發30天內完成初步調查報告。

在31日上午舉行的記者會中，大陸國家應急處置指揮部通報，迄今累計蒐集到的飛機殘骸及碎片4.9萬件。

朱濤表示，目前已經對失事現場環境、殘骸分布和撞擊痕跡等進行定位、拍照；研判飛機接地時可能的運動軌跡、姿態和撞擊力。通過分析空管雷達自動化系統數據，嘗試還原事發前的真實飛行過程。對涉及航班旅客、行李、貨物、郵件等資料進行查驗。兩部黑匣子數據正在解碼中。

朱濤稱，隨著搜救工作接近尾聲，現在已進入到事故技術分析和調查取證階段。根據國際民航公約附件和大陸民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後將向公眾公布完整的調查報告。調查將遵循客觀公正、科學嚴謹的原則，不放過任何一個疑點，查明事故原因，還原事故真相，防止類似事故再次發生。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）30日則在推特上宣布，北京當局已向NTSB調查人員和美國聯邦航空管理局（FAA）、波音與737-800發動機製造商CFM的技術顧問發放簽證，以支持中國大陸就東航客機失事展開的調查。NTSB表示，調查團隊希望在本周就能啟程前往中國大陸。　　

在28日的例行記者會上，大陸外交部發言人汪文斌表示，對於經中方批准來華協助有關事故調查的外方人員，中方將為其提供必要便利。

北京 檢測 東航

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