英國政府同意法官退出香港 停止為北京司法洗白

國安法侵蝕香港自由、民主和法治，但英國法官持續參與當地訴訟審理，遭國會批評是為北京暴政「司法洗白」。英國外交大臣特拉斯今天表示，支持讓英國法官退出香港終審法院。圖為香港終審法院。美聯社

國安法侵蝕香港 自由、民主和法治，但英國 法官持續參與當地訴訟審理，遭國會批評是為北京 暴政「司法洗白」。英國外交大臣特拉斯今天表示，支持讓英國法官退出香港終審法院。

香港1997年回歸中國後，英國法官持續參與終審法院訴訟審理。終審法院是香港司法體系層級最高的法院。

英國外交部表示，特拉斯（Liz Truss）與首相強生（Boris Johnson）、大法官拉布（Dominic Raab）及最高法院院長韋彥德男爵（Robert Reed）討論後取得共識，由於香港國安法嚴重違反英中聯合聲明，讓英國法官參與香港終審法院的訴訟審理並經手國安法相關案件，已「站不住腳」。

英國最高法院今天宣布，韋彥德及副院長賀知義勳爵（Patrick Hodge）雙雙辭去香港終審法院非常任法官職務，即刻生效。

韋彥德發布聲明指出，最高法院法官在97香港回歸後，依據英國政府對香港的義務及英國政府對國家利益的認知，持續參與香港終審法院審理。

不過，隨著香港國安法實施，他與英國政府取得共識，英國法官持續參與香港司法體系恐給外界為香港當局背書的印象；香港當局已背離英國最高法院堅定高舉的意見表達和政治自由。

英國外交部指出，自2020年香港實施「國家安全法」以來，中國持續利用這部法律侵蝕香港民眾的基本權利和自由，包括限制意見表達、壓制反對聲音、將異議入罪，明顯違反1984年關於香港的英中聯合聲明。國安法也違背聯合聲明賦予香港的高度行政和司法自治權以及獨立司法機關。

特拉斯指出，北京對香港自由民主的系統性侵害已到臨界點，英國法官不應繼續參與香港終審法院審理。拉布表示，英國法官繼續在香港參與法院審理已不再恰當。

國安法2020年7月在香港實施以來，終審法院去年2月首度審理依國安法起訴的案件，被告是壹傳媒集團創辦人黎智英。

英國國會和非政府組織近期推動讓英國法官退出香港法院審理工作、避免英國法官成為當局壓迫民眾的幫兇，政府今天的表態廣獲議員和各倡議團體支持。

國會外交委員會主席、保守黨「中國研究小組」（China Research Group）共同主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，北京壓迫控制香港、侵蝕其自由，法律不僅喪失抵抗暴政的功能，還成了被暴政利用的工具。香港的司法系統未經正當程序即將港人打入牢籠，英國法官不應充當這類系統的門面、賦予它正當性。

國會跨黨派香港小組與網絡遍及英國、美國和歐盟的香港草根組織「重光團隊」共同聲明，經議員與倡議團體長時間遊說，特拉斯終於宣布英國法官已不適合參與香港法院審理。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員、工黨影子司法副大臣艾夫札爾汗（Afzal Khan）呼籲英國政府更進一步制裁香港特首林鄭月娥及其他破壞香港法治的人士。

英國國會下議院今天上午在「西敏寺廳」議場（非院會議場）就英國法官在香港的角色舉行由IPAC共同主席、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）發起的辯論。英國政府發布相關聲明的時間點恰好就在辯論即將開始前。