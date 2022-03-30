阻上海疫情擴散？ 昆山公告管制高速、公路

蘇州市公布對昆山的交通臨時管控。取自蘇州市政府

近日上海市本土疫情 嚴峻，並分界採取封閉式管理，鄰近的蘇州昆山市為防止疫情擴散，公告對部分交通道路進行臨時管控，涵蓋多個通往上海的高速公路、一般道路，例如封閉部分高速公路收費站，和在部分可通行的收費站設查驗點。

據蘇州市新冠肺炎 疫情聯防聯控指揮部通報，為切實做好疫情防控工作，徹底阻斷疫情傳播，現申請對昆山市部分交通道路進行臨時管控。

據通告，對高速公路收費站方面，昆山將雙向關閉G2(京滬高速)陸家收費站、G1521(常嘉高速)吳淞江工業區、周莊收費站、S58(滬常高速)張浦收費站。同時，繼續保持G2(京滬高速)綠地大道收費站雙向關閉狀態。

此外，在G2(京滬高速)昆山、高新區收費站、G1521(常嘉高速)巴城收費站、S48(滬宜高速)週市陽潛湖北收費站、S58(滬常高速)千燈收費站等六處設置查驗點，對進出昆山車輛進行查驗。其中S48(滬宜高速)陽潛湖北收費站為物流專用通道。

國省幹道省市界方面，公告指出，對S224錦商公路省界(錦溪)、S256雙馬路-東城大道省界(淀山湖)、S343機場 路省界(千燈)、S609錦淀公路省界(淀山湖)、S609同周公路市界(周莊)實施管控在G312國道省界(花橋)、G312國道市界(巴城)、S224省道市界(巴城)、S339省道市界(週市)、S343省道市界(張浦)等五處設置查驗點，對進出昆山車輛進行查驗。

鄉村道及其他農村道路方面，昆山將封閉所有出入昆農村道路，具體由所在區鎮實施，並安排人員值守。

通告指出，以上管控措施從2022年3月30日零時起施行。