掏500萬美元設家族辦公室非難事？中國富豪奔往新加坡

愈來愈多擔心財富安全的中國富豪到新加坡設家族辦公室。圖為新加坡烏節路。（美聯社）

財經網站CNBC報導，愈來愈多中國富豪擔心錢留國內，他們把新加坡 當成財富管理天堂。

自2019年抗議活動擾亂香港 經濟以來，有錢中客一直在找更合適的地方存放他們的財富。新加坡因為通中文，又不課財富稅，變得很有吸引力。

去年北京突然出手整治補教業，再加上強調「共同富裕」，更加深這股財富外流趨勢。

這是CNBC採訪新加坡財富管理業者的發現，後者協助中國有錢人透過家族辦公室、將資產移到這個東南亞城市國家。在新加坡，設立家族辦公室通常需要至少500萬美元的資產。

成立五年的Jenga公司提供會計和企業服務，創辦人Iris Xuyrcxru說，過去12個月，向該公司提出有關在新加坡設立家族辦公室的詢問，多出了一倍，大多數來自中國人或中國出來的移民。她透露，大約50位客戶已在星國開設家族辦公室，每位擁有至少1000萬美元資產。

中國近幾十年來經濟成長快速，富人大增。目前躋身億萬富豪的有626位，人數僅次於美國的724位，但嚴格的資本管制——每人每年換匯上限僅5萬美元——限制住這些富豪的投資 以及確保財富安全的選項。

新加坡法律事務所Bayfront Law的Ryan Lin表示，雖然因為資本管制，中國富豪以較少的資本設立家族辦公宝，但大多數的人在中國以外地區擁有能創造收益的事業。其他人則在把資產搬往新加坡之前，已先搬去香港。

Lin說，這種現象始於2019年香港街頭動亂發生時，許多中國人士重新思考資產安全的問題，2021年北京當局整治補教業以及習近平力推「共同富裕」，更加速此一趨勢。

疫情相關的國際旅遊限制，也提高中國富人到新加坡設家族辦公室的興趣，那同時也是移民的方式之一。星國有個全球投資人計畫，允許投資至少250萬星元（大約180萬美元）的成年人申請永久居留權。