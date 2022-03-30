WSJ：中國新一波打壓瞄準網紅 將限制直播「抖內」金額

中國浙江省杭州一位志願者利用網路直播，幫忙推銷當地茶葉。（新華社）

華爾街 日報29日報導，知情人士透露，中國計畫要整頓規模高達300億美元的直播行業。當局現正推動法規修改，將加強管理科技公司，對年輕人常看的內容發揮更多影響力。

消息來源說，北京 當局草擬了一些新規定，準備限制網際網路使用者每天花在直播「抖內」（給出數位小費）的金額，以及訂定直播主每日可由粉絲處收受金錢的上限，同時也要更加嚴格審查內容。

華爾街日報說，向中國主管網際網路的官署「國家互聯網信息辦公室」查證時，未獲回應。

由網紅或一般大眾對五花八門話題進行網路直播，近年在中國非常熱門，主要是中國無線上網使用人口大增，對於新鮮內容的需求隨之成長。「中國演出行業協會」2020年時估計，網路直播市場大約有300億美元。

根據國營機構「中國互聯網新聞中心」的資料，中國直播服務供應商，包括字節跳動、快手科技、虎牙等。中國大約七成的網際網路用戶使用這些直播服務，去年網路直播的觀眾數超過7億人。

許多網紅透過他們推廣的產品賺取佣金，但許多人最關鍵的收入來源是網友的「打賞」和虛擬禮物，範圍從價值15美分的虛擬啤酒，到超過1100美元的虛擬太空 船。

高人氣的直播主有專業行銷團隊協助，每天可以透過粉絲直接捐款賺取數萬美元。人氣最旺的直播主也能拿下數百萬美元的品牌代言和贊助。