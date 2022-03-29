王毅談烏克蘭危機 大國勿「拱火澆油」

中國外長王毅。（新華社）

北京對俄烏局勢立場備受關注，中國國務委員兼外長王毅 近日受訪表示，烏克蘭 危機波及全球，國際社會應當勸和促談，而不是「拱火澆油」。他強調，亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕不是大國對抗的棋子。

王毅日前赴巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織外長理事會，並訪巴基斯坦、阿富汗 、印度、尼泊爾等國後接受陸媒採訪，中國外交部昨天發布採訪全文。

針對南亞各國如何看待烏克蘭危機，王毅稱，烏克蘭危機發生在歐洲，但溢出效應波及全球，影響世界和平穩定和經濟復甦，包括南亞在內的廣大發展中國家高度關注，對世界陷入分裂對抗充滿擔憂，對單邊制裁破壞全球產業鏈、供應鏈嚴重關切。

他並指，南亞各國對烏克蘭危機有五點普遍共識。首先，要以對話方式和平解決爭端，戰爭和制裁都不是好辦法。國際社會應當勸和促談，而不是「拱火澆油」。其次，要維護聯合國憲章宗旨和原則，維護各國主權獨立和領土完整。在此問題上不應有雙重標準。第三，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化軍事集團為保障。

第四，要保障各國奉行獨立自主外交政策的權利，反對政治施壓和強迫選邊站隊。第五，抵制在亞洲引入陣營對立、製造動盪緊張。亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕不是大國對抗的棋子。

王毅稱，各國更加重視中國的地位和作用，希望與中國加強戰略溝通、深化互利合作。

針對中印關係，他強調，中印是夥伴而不是對手，應相互成就而不是相互消耗，這是中方深思熟慮後做出的戰略判斷。中印不應用邊界問題定義甚至阻礙雙邊關係的整體發展。此訪與印度外長蘇傑生、國安顧問多瓦爾交換意見，雙方都認為，中印關係繼續停滯不前，不符合兩國人民根本利益，不利於地區和平穩定。中印在重大國際和地區問題上有著相近或相似立場，應努力相互理解支持。

至於訪阿富汗，王毅提到三目標，包括賡續兩國人民傳統友誼，考察阿臨時政府建政施政情況及與阿方面對面交流，增進瞭解，構建互信基礎。強調中方尊重阿獨立、主權和領土完整。中方從不在阿謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍。希望阿方履行承諾，更堅決打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖勢力。