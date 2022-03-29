中國又一家房企財報難產 當代置業宣布停牌

當代置業香港辦公室喬遷新址時，公司管理團隊的合照。（取自搜狐新聞）

繼中國恒大後，去年也曾爆出債務違約問題的北京房地產 企業當代置業，29日公告稱，因集團的流動性問題和疫情因素，影響到公司的財報審計工作進度。因此，公司將未能於3月31日前，刊發2021年年度業績，將申請股份自2022年4月1日上午9時起，於香港聯交所暫停買賣。

截至29日下午1時，當代置業港股報港幣0.11元，下跌11.81%，市值僅港幣3.43億元，近半年來累計跌幅將近八成。

當代置業指出，自從集團出現流動性問題後，公司（連同其法律顧問及財務顧問）一直與其債權人進行建設性對話及磋商，力求穩定現況，並加快實施各方一致同意且保值的解決方案，重組 其境外債務。

公告稱，由於集團出現的流動性問題以致人員變動，以及受疫情影響，集團財務報表擬備工作以及審計師審核工作的進度均受到較大影響。因此，截至2021年12月31日止年度的財務報表擬備工作尚未完成。

公告稱，公司將申請股份自4月1日上午9時起，於香港聯交所暫停買賣，直至公司發布協定一致的2021年年度業績的公告為止。

當代置業總部位於北京，成立已21年，主營綠色房地產項目，包括商用和住用房地產物業，主要品牌為「ΜΟΜΛ」，2013年在港交所掛牌上市。

去年10月，當代置業就曾短暫停牌，並公告公司未能償付一筆2.5億美元的到期美元債券，成為繼當時的泛海控股、花樣年、華夏幸福、陽光100中國、天房集團、泰禾集團、新力控股、藍光發展後，該年度第九家出現實質性債務違約的大陸房企。

對於債務問題，當代置業24日曾表示，就去年宣告債務違約問題，佔現有票據未償還本金總額75%以上的債權人已訂立重組支持協議，以支持建議重組，公司現著手根據重組支持協議的條款實施建議重組。