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中國單日新增本土新冠感染6886例 再創兩年新高

記者林則宏／即時報導
圖為疫情下，上海29日街頭景象。路透
圖為疫情下，上海29日街頭景象。路透

中國這波本土新冠肺炎疫情似乎沒有緩和跡象。據中國國家衛健委通報，3月28日，中國報告新增本土新冠肺炎確診病例1,228例，無症狀感染者5,658例，兩者合計達6,886例，再創2020年初武漢疫情以來單日新增新冠感染人數新高。

3月14日，中國新增本土確診病例3,507例、本土無症狀感染者1,647例，合計達5,154例，成為2020年武漢疫情後單日新增新冠陽性最多的一天。之後，3月15日至24日，中國全國單日新增本土感染人數稍有回落和波動，但單日新增均未突破5,000例。

3月25日，中國全國新增本土新冠感染者再次突破5,000例，其中本土確診病例1,280例、本土無症狀感染者4,320例，確診病例主要來自吉林省，無症狀感染者超過一半來自上海。

3月26至28日，中國單日新增本土感染者也都在5,000例以上，其中27日還突破6,000例，28日則達到6,886例，再創武漢疫情後單日新增新高。本月以來，中國累計新冠感染人數也已經突破8萬例。

28日中國共有21個省份出現疫情，其中上海4,477例、吉林1,867例，兩省感染者占比超過九成。

不過和3月14相比，中國28日新增本土感染者中，有超過82%為無症狀感染者，且主要來自上海，均為閉環隔離管控人員或風險人群篩查發現。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡早前曾表示，「無症狀感染者」顧名思義就是患者新冠病毒核酸檢測呈陽性，但沒有喉嚨痛、發燒、乏力、乾咳、嗅覺減退等症狀，同時CT片影像學上也沒有看到有肺炎的表現。

中國工程院院士張伯禮接受《科技日報》訪問時表示，無症狀感染者居多，與Omicron傳染力增強，但毒性減弱有關，也與中國及時篩查、盡早發現感染相關，更與疫苗接種密切相關。

但他也強調，無症狀感染者一樣具有傳染力，並且更容易造成病毒的隱匿傳播。而且今天是無症狀，明天也許就有症狀了。尤其對老年人、患基礎疾病的人群，以及體弱、肥胖及嚴重吸煙者而言，可能存在病情出現並急轉直下的風險，需格外關注。

疫情 武漢 新冠肺炎

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