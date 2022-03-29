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美「國家民主基金會」訪台 中國：賣鼓動分裂毒藥

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。 路透
中國外交部發言人汪文斌。 路透

美國「國家民主基金會」會長威爾森於27日至30日率團訪台，並於今日上午接受總統蔡英文接見。對此，中國外交部發言人汪文斌29日說，該基金會號稱「第二中情局」，長期接受美政府資助，從事顛覆他國政權、煽動反政府運動等不光彩勾當，此次打著民主旗號訪台，「葫蘆裡賣的不是民主的良方，而是鼓動分裂的毒藥。」

汪文斌說，國國家民主基金會號稱「第二中情局」，這個組織自稱非官方非盈利，實際上卻長期受美國國會和白宮資助。他列舉，近年來的橙色革命、茉莉花革命、香港修例風波，以及泰國反政府示威，都有該組織的身影，且長期與東突、港獨、藏獨勢力勾連。

汪文斌還引述，該基金會2020年，向近70個涉華項目提供了1,000多萬美元，用於推動各類危害中國政治社會穩定的活動。

汪文斌說，「這個組織的負責人現在打著所謂民主的幌子前往『中國台灣地區』，葫蘆裡賣的不是民主的良方，而是鼓動分裂的毒藥。」

他強調，我們要正告美方，以民主為旗號，替「台獨」勢力站台，服務以台制華戰略的圖謀，過去沒有得逞，現在和將來更不可能得逞。汪文斌還說，正告民進黨當局，民主不是「台獨」的擋箭牌，更成不了「台獨」分子的護身符，「順應包括台灣同胞在內的14億中國人民期盼祖國統一的民心民意，這才是真正的民主之道。」

威爾森29日上午，於總統府晉見蔡英文，威爾森表示，台灣是他擔任會長後，亞洲訪問的第一站，此行是想要展現出我們與台灣站在一起，共同捍衛台灣民主，並與台灣合作保護全球民主。蔡英文說，全球民主發展正遇到威權主義擴張的挑戰，台灣民眾也對烏克蘭捍衛民主感同身受，並付諸行動。

蔡英文 白宮 烏克蘭

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