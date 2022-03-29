香港29日新增確診7596例 累計超113萬人感染

香港 本土疫情 持續不斷，據香港衛生防護中心29日通報，截至當日零時，香港共新增7,596例確診、151例死亡。雖新增確診人數連續第四日保持在一萬人以下，但第五波疫情爆發以來，香港已累計超過113萬人感染，平均每七個香港人，就有一人以上染疫。

香港特區政府衛生署衛生防護中心29日下午通報，截至當日零時，香港新增3,164例經核酸檢測 確診的新冠肺炎病例，其中3,162例為本地病例；快速抗原測試陽性呈報平台新增4,432例。在此之下，香港全天共新增7,596例確診、151例死亡。

截至目前，香港第五波疫情累計超113萬人感染，達到113萬1,157人（含71萬6,661例經核酸檢測確診和41萬4,496例經快測陽性平台呈報）；累計7,358例死亡，病死率升至0.65%。

為防止疫情繼續擴散，中國大陸29日派遣等三批專家組赴香港，此次為中醫專家組，由中國科學院院士仝小林擔任組長。

香港特首林鄭月娥在迎接專家組時表示，現在香港要「三減三重一優先」（減少死亡、減少重症、減少感染重點人群、重點機構、重點區域採取精準有力措施優先救治長者），中醫藥在治療重症減少死亡等方面是有成效的。