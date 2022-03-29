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因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

記者林則宏／即時報導
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

據中國日報報導，一名中國留學生日前在雪梨國際機場入境時遭盤查，後被遣返。原因是澳洲執法人員在手機中發現該生大學期間部分軍訓照片，以其隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕入境，當場通知其簽證被取消並原路遣返。

報導稱，這名中國留學生從自助通道入境時未能通過，後經人工通道入境。但在提取行李時，澳方邊境執法人員對其進行攔截，詳細盤問情況並查驗行李和電子設備。

執法人員在這名學生手機中發現其在中國國內就讀大學期間部分軍訓照片，以其隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕入境，當場通知其簽證被取消並原路遣返。

對此，中國外交部發言人汪文斌在29日例行記者會上表示，近期澳洲邊境執法人員數次針對中國赴澳留學人員入境雪梨進行無端盤查，檢查手機及個人物品，並將中國高校組織軍訓認定為所謂的「軍事訓練」，以「隱瞞所謂軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返，損害中國赴澳留學人員的正當合法權益。

汪文斌稱，中國外交部和駐澳使領館已向澳方提出嚴正交涉，駐澳使領館已於第一時間向中國相關留學生提供了領事協助。

汪文斌表示，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳。敦促澳方停止這種損人不利己的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件。中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。

中國日報指出，中國教育部、外交部及駐澳使領館已多次發布預警，提醒中國留學生赴澳留學可能遭遇的相關風險，建議穩妥選擇海外留學目的地，加強自我防範和保護意識。

中國留學生 遣返 手機

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