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許家印又變賣家產 深圳980平方公尺豪宅狂降1883萬美元

記者林宸誼／即時報導
中國恒大董事局主席許家印又變賣家產，這次是深圳的980平方公尺豪宅，為抵債狂降人民幣1.2億(約1883萬美元)，至人民幣2.8億元(約4395萬美元)拋售。(取自安居克網站)
中國恒大董事局主席許家印又變賣家產，這次是深圳的980平方公尺豪宅，為抵債狂降人民幣1.2億(約1883萬美元)，至人民幣2.8億元(約4395萬美元)拋售。(取自安居克網站)

中國恒大董事局主席許家印，又變賣家產了，這次是深圳的980平方公尺豪宅，原價人民幣4億（約6278萬美元），為抵債狂降人民幣1.2億（約1883萬美元），至人民幣2.8億元（約4395萬美元）拋售。

中國基金報報導，有深圳的仲介29日放出深圳灣一號980平方公尺的豪宅，整層四房四廳，中西廚+四個功能房+避難室+酒窖+雙工人套房+無邊游泳池。還有獨立的刷卡系統。

原價人民幣4億元，為抵債現售人民幣2.8億元，直降人民幣1.2億元，即原價單價每平方公尺人民幣40.8萬，擬打7折單價近每平方公尺人民幣28.6萬出售。

仲介介紹，這是深圳豪宅的天花板，看房需要驗資人民幣1億元。

隨後有人留言詢問，這是否是許家印的房子，而仲介確認了是許家印的房子。

登陸賣房網站，信息顯示，深圳灣1號位於後海中心區東濱路與科苑大道交匯處西北側，緊鄰深圳灣內湖的一線海景地塊，是集辦公、居住、酒店、商業于一體的高端城市綜合體，將建成後海地區標誌性建築群，總建築面積35.8萬平方公尺。

再登錄上安居客查詢，深圳灣一號最新的均價每平方公尺在人民幣29.5萬左右。

而在今年年初，據仲介信息，許家印的廣州豪宅也在出手，該豪宅的面積為753平方公尺的複式豪宅，當時市場價為人民幣1.1億，按人民幣8,000萬便宜賣出。

該房產為珠江新城金碧華府25樓複式豪宅，面積753平方公尺、市場價人民幣1.1億元、現售人民幣8,000萬，目前房產處於二手樓產權交易階段，房產證已過五年。

其中還特別強調，驗資人民幣5,000萬、一次性付款優先，房子豪裝人民幣1000多萬。

登陸貝殼找房查詢，金碧華府的均價每平方公尺在人民幣14萬左右，開發商跟物業均是恒大。

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