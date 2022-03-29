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上海「半封城」 浦東機場保持運轉 已篩檢826萬人

記者陳政錄／即時報導
上海浦東機場在半封城期間仍保持運作，聯外地鐵路線也可通行，但封控期間內，封控區域的中途站點不停。中新社
上海浦東機場在半封城期間仍保持運作，聯外地鐵路線也可通行，但封控期間內，封控區域的中途站點不停。中新社

上海市28日起以黃浦江為界，浦東、浦西分批進行封閉式管理後，據上海市29日舉行疫情防控工作新聞發布會表示，目前已篩查超過826萬人，並發布若干助企業促發展的措施。上海交通微信公眾號也發文指出，在封控期間，浦東機場仍將保持運行，具體航班訊息則以航空公司為準。

上海市政府上午召開疫情防控工作新聞發布會，通報昨日全上海新增96例新冠肺炎本土確診病例、4381例本土無症狀感染者。

截至29日9時，通報指出，全上海市已累計排查到密切接觸者3萬5576人，均已落實管控，其中2萬8942人核酸檢測結果為陰性；28日起實施浦東、浦南及毗鄰區域的核酸篩查和區域管控工作後，截至28日24時，共篩查超過826萬人。

對於「足不出戶」的定義，上海市政府指出，指的就是不出家門，不要走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等涉區戶外空間活動，比如散步運動、聚集攀談、遛寵物等。上海市政府要求，居民拿快遞、扔垃圾，可以由小區物業或志願者上門協助。

交通安排方面，上海交通微信公眾號表示，封控區域內，暫停公共交通、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

浦東封控期間，浦東機場仍將保持運行，且在3月28日5時到4月1日5時的浦東區域封控期間，乘客或過境乘客落地若要前往浦西，或往返虹橋機場，可以搭乘機場一線等各機場線地鐵前往，但途中浦東站點不停靠，也不能搭乘計程車前往。

對於半封城訊息發布後，上海金融業者紛紛連夜趕回公司駐守，上海疫情防控發布會指出，目前在滬金融市場證券、基金、銀行、保險等金融機構紛紛啟動應急管理機制，整體平穩有序運行。

就包含減稅降費、補貼、金融支持等21項措施在內的助企業促發展政策發布，上海市發展改革委副主任阮青表示，上海即將推出服務業紓困政策彙編和申請指南，方便市場主體知曉政策、了解政策、申請政策。

根據大陸第七次全國人口普查，上海市常住人口約2487萬。面對疫情升溫，上海市政府27日晚間宣布，自3月28日5時起，全市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查，第一批浦東、浦南及毗鄰區域於3月28日5時起先行封控，4月1日5時解封，第二批浦西地區自4月1日3時起封控，4月5日3時解封。

疫情 機場 地鐵

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