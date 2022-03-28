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自打臉？曾解釋為何上海不能封城 專家如今這樣說

記者賴錦宏／即時報導
在上海市浦東新區華中路上，上海市民排隊進行核酸檢測。 （新華社）
在上海市浦東新區華中路上，上海市民排隊進行核酸檢測。 （新華社）

上海新冠肺炎疫情升溫，28日起以黃浦江為界分區分批封控，實施核酸篩查，被指變相分區「封城」。值得注意的是，上海防疫專家在上周末曾解釋上海為何不能「封城」，現在對上海分批分區封控，實際上就是封城，又有何說法？

上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡28日解釋，上海疫情「存在面上爆發的潛在風險」，有必要採取更果斷、堅決的措施，排查清底，拔點清面。

吳凡上周六（26日）曾解釋上海為何不能封城，指「上海在全國經濟社會發展中承載發揮重要功能，甚至對全球經濟都有影響，如果上海停下來，會影響國家和全球經濟」。

他表示，採用「重點區域+非重點區域」，「核酸檢測+抗原自檢」的方式，是上海目前的一種探索。

事隔一天，上海立即在27日晚宣布在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查，28日晨5時起以黃浦江為界分區分批核酸篩查，首批浦東、浦南及毗鄰區域封控4天，浦西4月1日起封控4天。

吳凡28日稱，「有必要採更果斷措施，盡快實現社會面清零」。

據澎湃新聞，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任醫師王新宇認為，現在能做的是通過讓人群流動性降低，切斷傳播途徑，盡最大可能避免感染者和易感者之間人和人的接觸，同時再進行新的一輪核酸篩查，盡可能找出作為傳染源的現症感染者，將感染者與易感者地徹底分開。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真表示，最新發布的政策可有效固定人員，「保證相對靜止」，才能實現動態清零。

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