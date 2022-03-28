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赴吉林援建方艙醫院 百餘民工被冷待1/4染疫

中央社台北28日電
百餘農民工前往吉林省援建方艙醫院後，其中多人染疫又缺乏食物可吃。(新華社)
百餘農民工前往吉林省援建方艙醫院後，其中多人染疫又缺乏食物可吃。(新華社)

吉林省是中國這波COVID-19本土疫情重災區，百餘農民工近日被安排赴該省吉林市援建方艙醫院，在5天5夜趕工完成後，卻傳出40多人染疫及無故捱餓的消息，工人無助之餘在網上曝光自身遭遇。

據中媒澎湃新聞，吉林省政府28日上午疫情記者會公布，吉林省目前已建成19個方艙醫院，其中吉林市有10個。香港明報今天則報導，在方艙醫院多數投入使用時，有網友在網上發公開信，呼籲徹查吉林市方艙醫院建築項目農民工染疫事件。

報導說，最先在網上傳播公開信的是一名「鋼筋工」，但明報記者昨天撥打他的手機，已顯示無法接通。這封公開信在微博微信公眾號傳開後，大部分已被刪除。

公開信說，國企中建八局安排160名黑龍江農民工於本月15日前往吉林市援建方艙醫院，由於統籌方一直未搭建好床鋪、暖水設施，每人每天只有一個飯盒，連日被迫在缺乏睡眠、又冷又餓的情況下工作。

但工人們仍在5天內建好足以容納3000人的方艙醫院，完工當天卻連夜被送至滿是垃圾、衛生不佳的簡陋大樓，翌日檢測時更發現數10人染疫，但一直未收到指示，只能繼續在大樓容身，上周三（23日）深夜更無飯盒供應而捱餓。

不過，據報導，網友「v孤勇者v」昨天在微博表示，「就在剛剛醫護人員給我們工友們送來了物資，早餐餅等等，非常感謝各位好心人士的幫助，如果沒有您們的幫忙，我們也不會有這麼好的待遇」。

「v孤勇者v」還說，「也懇請各位媒體愛心人士等等不用再擴散這件事了…我們遇到的困難確實已經解決了，感謝了」。

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