我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：烏克蘭部隊傳捷報 收復基輔外圍城鎮伊爾平

廣西空難死者全數確認身分 中共政治局會議默哀

網民戲稱上海「鴛鴦鍋封控」上回黃浦江分界是淞滬會戰

記者羅印冲/即時報導
上海黃浦江將上海封控區分成兩半，被網民戲稱是「鴛鴦鍋封控」。圖左為浦東、右為浦西16浦碼頭。（本報系資料照）
上海黃浦江將上海封控區分成兩半，被網民戲稱是「鴛鴦鍋封控」。圖左為浦東、右為浦西16浦碼頭。（本報系資料照）

上海今起實施分區封城，以黃浦江為界，先浦東，後浦西，各封城四天並進行核酸篩查。由於以黃浦江為界的作法出乎許多人意料，引起眾多網友留言取樂，有網友戲稱上海這次是「鴛鴦鍋封控」（形容封半城措施），還有人說，上次以黃浦江分界，還是淞滬會戰。

據港媒報導，上海疫情不斷升溫，過去一天新增本土確診50例、本土無症狀感染3450例，上海官方雖然多次拒絕「封城」，但今（28日）起將分區封控以應對新冠疫情，變相「封城」。

浦東區先行封控4天，之後浦西區再封控4天，等於以黃浦江為界輪流「封城」強檢，消息傳出之後，有中國網民笑稱這是「鴛鴦鍋封控」、「黃浦江做夢也沒有想到還能派上這用場」，引發一連串搞笑留言。

有網民搞笑留言：「一記頭成為兩岸關係了」、「浦東決戰愚人節，浦西決戰清明節，一個騙人，一個騙鬼」、「上次以黃浦江為界的時候，還是淞滬會戰」、「以前，浦東到浦西叫擺渡，明天開始浦東到浦西叫偷渡」、「九宮格吃不下了，現在改吃鴛鴦鍋了」、「一滬兩制」、「從浦西到浦東，可以從虹橋機場飛廣州，再從廣州飛浦東機場」。

封城 疫情 機場

上一則

廣西空難死者全數確認身分 中共政治局會議默哀

下一則

赴吉林援建方艙醫院 百餘民工被冷待1/4染疫

延伸閱讀

胡錫進：上海精準防疫不是「逞能」

胡錫進：上海精準防疫不是「逞能」
上海封城 在滬台人指物資緊缺、部分公司款項進出困難

上海封城 在滬台人指物資緊缺、部分公司款項進出困難
還是封城了 上海人連夜搶菜、在超市打起來

還是封城了 上海人連夜搶菜、在超市打起來
黃浦江為界 上海無預警「封城」 企業「等同停產」

黃浦江為界 上海無預警「封城」 企業「等同停產」

熱門新聞

圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14
圖為上海機場邊檢站。澎湃新聞

21日起這些國際航班不再降落上海

2022-03-22 13:18

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」
奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」