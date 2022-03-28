網民戲稱上海「鴛鴦鍋封控」上回黃浦江分界是淞滬會戰

上海黃浦江將上海封控區分成兩半，被網民戲稱是「鴛鴦鍋封控」。圖左為浦東、右為浦西16浦碼頭。（本報系資料照）

上海今起實施分區封城 ，以黃浦江為界，先浦東，後浦西，各封城四天並進行核酸篩查。由於以黃浦江為界的作法出乎許多人意料，引起眾多網友留言取樂，有網友戲稱上海這次是「鴛鴦鍋封控」（形容封半城措施），還有人說，上次以黃浦江分界，還是淞滬會戰。

據港媒報導，上海疫情 不斷升溫，過去一天新增本土確診50例、本土無症狀感染3450例，上海官方雖然多次拒絕「封城」，但今（28日）起將分區封控以應對新冠疫情，變相「封城」。

浦東區先行封控4天，之後浦西區再封控4天，等於以黃浦江為界輪流「封城」強檢，消息傳出之後，有中國網民笑稱這是「鴛鴦鍋封控」、「黃浦江做夢也沒有想到還能派上這用場」，引發一連串搞笑留言。

有網民搞笑留言：「一記頭成為兩岸關係了」、「浦東決戰愚人節，浦西決戰清明節，一個騙人，一個騙鬼」、「上次以黃浦江為界的時候，還是淞滬會戰」、「以前，浦東到浦西叫擺渡，明天開始浦東到浦西叫偷渡」、「九宮格吃不下了，現在改吃鴛鴦鍋了」、「一滬兩制」、「從浦西到浦東，可以從虹橋機場 飛廣州，再從廣州飛浦東機場」。