胡錫進：上海精準防疫不是「逞能」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進為上海半封城辯護稱，上海不是「逞能」。（網易新聞網）

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進說，他不覺得上海這一輪防疫 是「逞能」，他也相信中國對精準防控的探索不會在上海之後停止。

上海採取精準防疫卻仍沒能防止疫情 擴散，昨晚宣布以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。胡錫進今天（28日）在新浪微博發文說，有人嘲笑和批評上海次輪防疫是「逞能」，他認為這些人過於短視了。

胡錫進說，上海進入「隔江而治」的封控普篩。疫情擴散到這一步，上海人都不願意看到，全國公眾則沒有想到。上海的探索發生在奧密克戎不斷襲擊中國各地並嚴重擾亂生產生活，而外部世界鐵了心不管死多少人也要突圍的當下。上海對更加精準防疫的追求可以說凝聚了中國社會的現實需求，因此它的挫折可以說也是大家的共同挫折。

他指出，每一輪抗疫都必須同時是探索，這一次上海的「4+4」封城 時間是全國最短的，要處理的疫情又是最嚴重的之一。如此大規模的分區壓茬封控，肯定會有一定的混亂。上海市的城市管理和市民素質無疑都面臨嚴峻考驗。但上海人第一時間搞出很多幽默的自嘲段子，而不是排浪式的激烈抱怨，他認為這樣的集體情緒是健康的。

他也相信中國社會對精準防控的探索不會在上海之後停止。胡錫進說，動態清零已是中國的堅定共識和信念，中國的路線將於西方與冠病共存的路線開展競爭，而競爭的焦點是經濟效果。

他說：「之前我們贏得很徹底，但往前方看，我們必須做到動態清零的經濟成本要小於、至少不大於西方開放自然附帶的經濟損失，對民生的總傷害也要小於或不大於他們的，加上我們的人道主義絕對優勢，我們的抗疫路線才可形成長期傲視西方的可持續性。」