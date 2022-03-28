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上海封城 在滬台人指物資緊缺、部分公司款項進出困難

記者林汪靜／台北即時報導
圖為還在進行封控管理的上海某小區。（圖／受訪者提供）
圖為還在進行封控管理的上海某小區。（圖／受訪者提供）

上海疫情嚴峻，官方27日晚間緊急宣布，以黃浦江為界，先浦東，後浦西，各封城四天並進行核酸篩查。一名在上海任職於中企的台灣人表示，大家現在是上網買菜、買生活用品，但騎手配送物流、物力有限，物資也緊缺，不一定買的到，很難；另一名上海台青指出，他的朋友開酒吧，現在不能開了，還有公司因封控無法拿取重要公章或資料，資金進出困難。

該名任職於中企的台灣人指出，昨天晚間上海政府大規模封鎖，晚上8點通知浦東和浦西連續、「鴛鴦鍋式」的封鎖，因此，昨天晚上不少人跑出來屯糧、買菜，到晚上10點多依舊很多人。

該名台灣人表示，這波封城對個人影響比較大，因為在家獲取物資較不便，買菜、買民生用品不一定買得到，買藥更難。大家現在在網上訂、生鮮電商訂，物資緊缺，由於騎手配送物流、物力有限，加上貨源問題，不一定每個人都搶的到、買的到。

而上海台青表示，在上海開工廠的人比較少，大多是服務業或貿易行業，酒吧、咖啡廳現在不能開業，就算浦西還未被封控，可以開業，也只能接外賣訂單，生意客群少了很多。

該名台青還說，閔行區不少公司目前都被封鎖，「不能進、不能出」，有些企業無法拿取公章，導致款項無法進出，資金、會計財務這部分較麻煩，「就要跟客戶講一下，客戶也能理解」，因為是不可抗力因素。

至於核酸檢測的情況，上述台青提到，核酸檢測很有序，比如，他居住的徐匯區目前基本上未被封，大家是到醫院做核酸，他經過醫院看見醫院牌了長長的隊伍，但沒有亂象，井然有序。

檢測 封城 疫情

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